Una mujer muere en el incendio de su vivienda en Vilanova i la Geltrú

Una mujer de 57 años ha muerto esta madrugada en un incendio de vivienda en Vilanova i la Geltrú, en el primer piso de la calle Bonaire. Los Bombers recibieron el aviso poco después de la una de la madrugada y desplazaron tres dotaciones para extinguir el fuego, que afectó al mobiliario del comedor del inmueble.

Los efectivos sanitarios atendieron a una mujer que había sido rescatada del interior de la vivienda, pero finalmente murió. También se rescató a un perro que también murió pese a las maniobras de reanimación que se le realizaron. El inmueble no resultó afectado estructuralmente. En el operativo participaron tres ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y los Mossos d'Esquadra, que se hicieron cargo de la investigación de las causas.