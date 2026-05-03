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Investigación abierta

Una mujer muere en el incendio de su vivienda en Vilanova i la Geltrú

El fuego se inició en el mobiliario del comedor del inmueble.

Archivo - Vehículo de Bombers de la Generalitat.

Archivo - Vehículo de Bombers de la Generalitat. / BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

ACN

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Una mujer de 57 años ha muerto esta madrugada en un incendio de vivienda en Vilanova i la Geltrú, en el primer piso de la calle Bonaire. Los Bombers recibieron el aviso poco después de la una de la madrugada y desplazaron tres dotaciones para extinguir el fuego, que afectó al mobiliario del comedor del inmueble.

Los efectivos sanitarios atendieron a una mujer que había sido rescatada del interior de la vivienda, pero finalmente murió. También se rescató a un perro que también murió pese a las maniobras de reanimación que se le realizaron. El inmueble no resultó afectado estructuralmente. En el operativo participaron tres ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y los Mossos d'Esquadra, que se hicieron cargo de la investigación de las causas.

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