Investigación abierta
Una mujer muere en el incendio de su vivienda en Vilanova i la Geltrú
El fuego se inició en el mobiliario del comedor del inmueble.
Una mujer de 57 años ha muerto esta madrugada en un incendio de vivienda en Vilanova i la Geltrú, en el primer piso de la calle Bonaire. Los Bombers recibieron el aviso poco después de la una de la madrugada y desplazaron tres dotaciones para extinguir el fuego, que afectó al mobiliario del comedor del inmueble.
Los efectivos sanitarios atendieron a una mujer que había sido rescatada del interior de la vivienda, pero finalmente murió. También se rescató a un perro que también murió pese a las maniobras de reanimación que se le realizaron. El inmueble no resultó afectado estructuralmente. En el operativo participaron tres ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y los Mossos d'Esquadra, que se hicieron cargo de la investigación de las causas.
- Manel Esteller busca las claves de la longevidad en Alexandra Peraut, una niña catalana con vejez prematura
- La sarcopenia, la enfermedad silenciosa de los mayores de 65 años: roba músculo, fuerza y autonomía pero más del 70% de casos no se diagnostican
- Detenido por asesinar a una mujer con un cuchillo en Esplugues de Llobregat
- La mitad de los séniors de 65 a 74 años practican deporte: el ejercicio se dispara en esta franja de edad
- Seis claves de la progeria, la enfermedad ultrarrara que sufre la niña Alexandra Peraut y que provoca vejez prematura
- Muere a los 89 años José María Cruz Novillo, el diseñador de los logos más emblemáticos de España
- Núria, tratada con electroshocks: 'Me da igual haber perdido memoria, yo lo que quería es estar bien
- Detectan en Girona el uso de tarjetas de aparcamiento reservadas para movilidad reducida de personas muertas