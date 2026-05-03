El hombre que encontró 400 euros en el hospital y que devolvió voluntariamente: "En ningún momento la Policía intervino"

Una familia de Vigo logró recuperar 400 euros que había perdido en el Hospital Álvaro Cunqueiro después de que el dinero fuese localizado en el parking del centro. El caso se difundió inicialmente a través de redes sociales, en el grupo Objetos Perdidos y Encontrados Vigo y alrededores, donde la esposa del afectado pidió ayuda para intentar recuperar la cantidad extraviada.

Los hechos ocurrieron el pasado 28 de abril, cuando el marido de la mujer acudió al hospital para asistir a una consulta de su hija. Según explicó en una publicación, el hombre no sabía si había perdido el dinero en la zona de consultas o en el parking -2 del hospital. "Mi esposo ha perdido 400 euros en el Cunqueiro hace dos horas más o menos mientras asistía a una consulta de mi hija", escribió la mujer, que añadía que la cantidad era especialmente importante para la familia: «De más está decir que lo necesitamos».

En su mensaje, apeló a la colaboración de quien pudiera haber encontrado el dinero. "Si alguien quiere devolverlo, por favor, este es mi contacto. Se lo agradeceré eternamente. Un saludo y bendiciones", publicó. La historia comenzó entonces a circular por redes sociales, donde numerosos usuarios compartieron el aviso.

La mujer actualizó la publicación al día siguiente, 29 de abril, para comunicar que habían conseguido recuperar los 400 euros. Según su versión, las cámaras de seguridad del hospital permitieron reconstruir lo ocurrido y localizar a la persona que había recogido el dinero.

La versión de la familia

En su relato en redes sociales, la mujer aseguró que en las imágenes se veía cómo el dinero se le caía del bolsillo a su marido y cómo otra persona lo tapaba con el pie antes de marcharse. También afirmó que esa persona no tenía intención de devolverlo y que la recuperación se produjo después de la intervención policial.

Finalmente, la familia recuperó los 400 euros. La mujer agradeció el apoyo recibido y la difusión del caso: "Para mí ha sido mucha suerte y una bendición. Gracias a todos por compartir y por los buenos deseos".

El hombre que encontró el dinero niega que quisiera quedárselo

Tras la difusión del caso, el hombre que encontró el dinero se puso en contacto con este periódico para ofrecer su versión de lo sucedido. Asegura que en ningún momento pretendió quedarse con los 400 euros y que, de hecho, intentó comprobar en el propio parking si pertenecían a alguien.

Según su relato, al encontrar el dinero en el parking del hospital se lo ofreció a una mujer que estaba pagando el ticket del estacionamiento, pero ella le respondió que no era suyo. "Yo me tenía que ir a trabajar y llamé a un familiar que es funcionario de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para saber cómo actuar", explica.

El hombre afirma que ese familiar le recomendó llamar al hospital para informar de lo sucedido, "y eso hice", sostiene. Según su versión, desde el centro le indicaron que volviese para entregar el dinero en objetos perdidos, algo que realizó al día siguiente.

"Vieron las cámaras y comprobaron todo lo que había pasado, además me agradecieron el gesto", relata.

El hombre se muestra molesto con la interpretación que se hizo de los hechos en redes sociales. "Estoy indignado con el testimonio de la persona que perdió el dinero, ya que en ningún momento la Policía intervino ni me reclamó nada; es más, esperaba agradecimiento por haber sido honrado", señala. Y recalca: "Devolví los 400 euros que había perdido, ni un euro menos".

Noticias relacionadas

La versión ofrecida ahora por el hombre introduce un matiz relevante en el caso, que inicialmente había circulado en redes con la acusación de que la persona que recogió el dinero no tenía intención de devolverlo. En lo único que coinciden ambos relatos es en que la cantidad fue finalmente recuperada íntegramente.