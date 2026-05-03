Encuentran un delfín listado muerto en la playa de Ponent de Mataró

Un delfín listado hembra ha aparecido muerto en la playa de Ponent de Mataró. Lo ha avanzado el diario 'Capgròs' y lo han confirmado fuentes de los Agents Rurals a la ACN. Los hechos han pasado este domingo por la mañana en la escollera. La Policía Local ha dado el aviso al 112. Efectivos de la policía mataronense y de los Agents Rurals han extraído el animal del agua y lo han trasladado hasta una zona de rocas situada al inicio de la playa para examinarlo. Especialistas del Centro de Recuperación de Animales Marinos (CRAM) se harán cargo de la gestión del ejemplar y determinarán las causas de la muerte.

Los Agents Rurals han tomado los datos biométricos del animal, de 1,90 metros de longitud, y han constatado que presentaba heridas visibles. Por su parte, el CRAM ha transportado el delfín a la Universidad Autónoma de Barcelona para que se le practique la necropsia.

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica encarga esta operativa a la Fundación CRAM, que presta el servicio de asistencia a fauna marina en Catalunya con el apoyo de los Agents Rurals. El servicio está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Este es el segundo delfín aparecido en la costa de Mataró en los últimos meses. El pasado 12 de marzo se localizó otro delfín listado varado en esta misma playa, y también murió. El viernes 1 de mayo también apareció un delfín muerto en la playa de Garraf de Sitges (Garraf).

Consejos a la ciudadanía

Ante la presencia de un animal marino protegido herido, hay que llamar inmediatamente al 112 o al Cos d'Agents Rurals (93 561 70 00). No se debe tocar al animal ni intentar devolverlo al mar, aunque parezca que puede nadar, ya que podría estar enfermo, herido o necesitar asistencia especializada. Hay que mantener la distancia, evitar hacer ruido o acercar personas o animales. Tampoco se debe intentar retirar redes, anzuelos o plásticos, ya que podrían agravar sus lesiones.

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Si el animal está muerto, tampoco se puede tocar y hay que avisar igualmente para que se pueda hacer la retirada y el estudio correspondiente.