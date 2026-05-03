Segundo crimen en 24 horas por arma blanca en Catalunya: detenido un menor en el Raval por matar a un hombre con un cuchillo

Segundo crimen con arma blanca en Catalunya en poco más de 12 horas. Una patrulla de la Guardia Urbana detuvo a un menor acusado de matar a un hombre en la calle de la Cera, en el barrio del Raval de Barcelona, con un cuchillo. Sobre las 23:55 horas el servicio de emergencias recibió el aviso de que había una persona grave tras recibir una puñalada.

All lugar de los hechos se desplazaron dotaciones de los Mossos d'Esquadra, Guardia Urbana de Barcelona, Bomberos y efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que trasladaron al herido en estado crítico a un centro hospitalario, donde posteriormente murió a consecuencia de las lesiones por arma blanca.

Los testigos dijeron que había sido un menor el autor de la agresión con arma blanca y por eso se montó un dispositivo para atraparlo. Una patrulla de la Guardia Urbana lo localizó poco después en Ciutat Vella y lo arrestó. La División de Investigación Criminal de los Mossos indaga en este caso, que está bajo secreto de las actuaciones, para esclarecer las causas del ataque mortal. Todo apunta a que pudo ser tras una pelea, según varias fuentes, o a un ajuste de cuentas.

Muerta en Esplugues

Unas horas antes, los Mossos d'Esquadra detuvieron en la Diagonal a un hombre que presuntamente había matado a una vecina del barrio de Finestrelles de Esplugues de Llobregat. Sobre las 11 de la mañana de este sábado, el sospechoso asaltó por sorpresa a la víctima, que es mayor de edad, con una arma blanca cuando iba por la calle Joan Miró y la acuchilló repetidas veces en el tórax y el cuello. También hirió a otro hombre levemente en el brazo.

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Después el sospechoso escapó caminando en medio de la Diagonal con el cuchillo en la mano. Los agentes lograron reducirlo y detenerlo. La División de Investigación Criminal de Mossos se ha hecho cargo del caso, que está bajo secreto de las actuaciones. Los agentes han descartado que sea un crimen machista pero tienen abiertas varias líneas de investigación sobre las hipótesis de este asesinato. Pese a esto, fuentes cercanas al caso aseguran a este medio que el hombre podría sufrir algún tipo de patología mental que lo abría llevado a cometer estos ataques.