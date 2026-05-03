Detenido en Arenys de Mar por violar e intentar asesinar a una mujer a la que conoció por una aplicación de citas

Agentes de la Unidad de Entorno Penitenciario del Área Central de Coordinación y Enlace de la Comisaría General de Investigación Criminal (CGIC) de los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 16 de abril en Arenys de Mar a un hombre, de 30 años y nacionalidad estadounidense, acusado de una brutal agresión sexual.

La investigación se inició a mediados de febrero cuando la víctima ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un centro hospitalario de Badalona. Se encontraba en estado muy grave, ya que tenía lesiones con una agresión sexual extrema además de diversas fracturas de huesos. Presuntamente, la pareja de la mujer la violó y le propinó una paliza con la intención de matarla.

Según la investigación, la víctima conoció al presunto autor de los hechos a través de una aplicación de citas de mensajería instantánea. Los Mossos remarcan que el sospechoso utilizaba varios perfiles falsos para contactar con mujeres y seleccionar a posibles víctimas. Una vez ganada su confianza, la extorsionó por conseguir dinero, la aisló progresivamente de su entorno familiar y, finalmente, la agredió tanto física como sexualmente.

El sospechoso contaba con antecedentes en Estados Unidos por hechos similares y por eso intervino el Grupo de Investigación Internacional de Fugitivos (GRIF) de Mossos para detenerlo el pasado 16 de abril tras obtener una orden judicial. El hombre ingresó en prisión acusado de los delitos de asesinato en grado de tentativa, detención ilegal, agresión sexual, delitos contra la integridad moral y extorsión.

Después del arresto, la embajada de Estados Unidos trasladó oficialmente al cuerpo de Mossos d'Esquadra su agradecimiento y reconocimiento por la rapidez de la actuación policial y por la colaboración mantenida durante todo el proceso.

Alerta con las aplicaciones

Los Mossos recuerdan que el uso poco seguro de las aplicaciones de mensajería instantánea puede abrir la puerta a estafas, robos de información personal o suplantaciones de identidad. Desde la policía se recuerda que la seguridad digital depende también de los hábitos del usuario. Adoptar medidas básicas de protección ayuda a reducir riesgos y a evitar que personas malintencionadas aprovechen la confianza o el desconocimiento para cometer delitos a través del móvil.

Por eso, se insta a interactuar con personas desconocidas o perfiles sospechosos, ya que "se utilizan para ganar confianza, obtener información personal o cometer estafas. Ante cualquier sospecha, bloquea el contacto y denúncialo en la plataforma". También se pide desconfiar de mensajes inesperados o con tono de urgencia que reclaman una respuesta inmediata, piden datos personales, códigos de verificación o dinero suelen ser intentos de estafa, aunque aparenten provenir de un contacto conocido.

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También se pide no clicar en enlaces ni descargues archivos de origen desconocido, ya que pueden conducir a webs fraudulentas o instalar software malicioso en su dispositivo y activar "sistemas de bloqueo como PIN, huella digital o reconocimiento facial. Mantiene el móvil y aplicaciones actualizadas para corregir posibles vulnerabilidades de seguridad".