Accidente
Atropellan a una mujer de 89 años que iba por la acera en Manresa y el coche se da a la fuga
La víctima ha sido trasladada al Hospital Sant Joan de Déu con fractura de fémur y lesiones en la cadera y en la cara
Gemma Camps
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Un coche que se ha dado a la fuga ha atropellado este sábado al mediodía a una mujer de 89 años que caminaba por la acera en la calle dels Tres Roures de Manresa, en el barrio de Saldes-Plaça Catalunya, a la altura del número 5.
En el punto donde se ha producido el atropello hay un vado, de modo que la acera está rebajada. Es por donde habría subido el vehículo.
El aviso se dio a las 12 del mediodía y 13 minutos y la víctima, que ha estado consciente en todo momento, ha resultado con el fémur roto y con lesiones en la cadera y en la cara. Ha sido trasladada al Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, donde todavía permanecía esta tarde, y donde tendrá que ser intervenida.
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