Atropellan a una mujer de 89 años que iba por la acera en Manresa y el coche se da a la fuga

Un coche que se ha dado a la fuga ha atropellado este sábado al mediodía a una mujer de 89 años que caminaba por la acera en la calle dels Tres Roures de Manresa, en el barrio de Saldes-Plaça Catalunya, a la altura del número 5.

En el punto donde se ha producido el atropello hay un vado, de modo que la acera está rebajada. Es por donde habría subido el vehículo.

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El aviso se dio a las 12 del mediodía y 13 minutos y la víctima, que ha estado consciente en todo momento, ha resultado con el fémur roto y con lesiones en la cadera y en la cara. Ha sido trasladada al Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, donde todavía permanecía esta tarde, y donde tendrá que ser intervenida.