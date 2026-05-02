Sucesos
Muere un motorista al chocar frontalmente con un coche en El Brull
Es la víctima 34 en accidente de tráfico este año en Catalunya, de ellas 15 son motoristas
Un juzgado de Coín investiga a un conductor kamikaze que mató a un motorista de 18 años
El Servei Català de Trànsit informa que este sábado por la mañana un motorista ha muerto tras sufrir un accidente en el punto kilométrico 33,7 de la carretera BV-5301 en El Brull (Osona). Los Mossos d’Esquadra, que han recibido el aviso a las 10.32 horas, han iniciado una investigación para esclarecer las causas de este siniestro mortal.
En concreto, se ha producido una colisión frontal entre un turismo y una motocicleta. Como consecuencia de ello, el conductor y único ocupante de la moto ha fallecido. El Sistema de Emergencias Médicas informa de que dos personas ocupantes del turismo han resultado heridas menos graves y han sido trasladadas al hospital de Vic.
A raíz del siniestro, que ha obligado a dar paso alternativo en la vía, se han activado cinco patrullas de los Mossos d’Esquadra, dos dotaciones de Bomberos y dos unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
Trànsit recuerda que, con esta víctima, 34 personas han perdido la vida este año en las carreteras catalanas, de las cuales 15 son motoristas. Además, señala que el Servicio de Información y Atención a las Víctimas de Tráfico está a disposición de los familiares y las personas afectadas por siniestros de tráfico los 365 días del año, para dar orientación sobre los trámites posteriores al siniestro, darles a conocer los recursos existentes, informarles sobre los derechos que les reconoce la legislación vigente y proporcionarles apoyo psicológico.
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