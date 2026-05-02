Granada
Muere una escaladora tras caer desde unos 200 metros en Sierra Nevada
Una llamada ha alertado a emergencias 112 de Andalucía del accidente pasadas las 10:45 horas
EFE
Una mujer ha fallecido este sábado tras caer desde unos 200 metros de altura mientras hacía escalada en un corredor de la cara norte de Sierra Nevada, en el término de Güéjar Sierra (Granada).
Según ha informado el servicio de emergencias 112 de Andalucía, una llamada ha alertado del accidente pasadas las 10:45 horas.
En la llamada, se ha solicitado ayuda para una escaladora que había sufrido una caída de unos 200 metros en el corredor central de la cara Norte del Mulhacén, en el municipio de Güéjar Sierra.
Hasta este punto se han desplazado personal del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y agentes de la Guardia Civil, que ha movilizado al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim).
Debido a las complicaciones del terreno, los agentes especializados han acudido a la zona en un helicóptero de la Unidad Aérea.
Fuentes del instituto armado han confirmado al 112 que la escaladora, sobre la que no han trascendido más datos, ha fallecido.
Tampoco se conocen detalles de cómo se ha producido este siniestro mortal.
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