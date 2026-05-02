San Sebastián
Ingresa en prisión el hombre detenido cuando estaba estrangulando a su pareja en Donostia
Los hechos tuvieron lugar hacia las 03.10 horas de la madrugada de este viernes en un domicilio de la capital guipuzcoana
EFE
El joven de 26 años que fue detenido este viernes cuando estrangulaba a su pareja en una vivienda de San Sebastián ha ingresado en prisión este sábado, ha informado el Departamento vasco de Seguridad.
El arrestado pasó a disposición judicial esta mañana a primera hora y, tras prestar declaración, el juez ordenó su ingreso en prisión hacia la una y media de la tarde.
Los hechos tuvieron lugar hacia las 03.10 horas de la madrugada de ayer en un domicilio de la capital guipuzcoana al que los efectivos de la Policía vasca se desplazaron después de recibir una llamada que alertaba de que un hombre estaba agrediendo a una mujer.
Cuando llegaron las patrullas a la vivienda, el agresor se encontraba en una habitación encima de la víctima estrangulándola, por lo que los agentes impidieron que continuara con la agresión y pusieron a salvo a la mujer, de 24 años, que se estaba semiinconsciente.
La joven fue evacuada a un centro médico, donde fue atendida y dada de alta el mismo viernes, mientras que el hombre fue detenido como presunto autor de un intento de homicidio en el ámbito de la violencia de genero.
- El Hospital de Sant Pau permite acompañar a los niños al quirófano hasta la anestesia e incorpora coches eléctricos en el circuito
- Una investigación asocia la microbiota intestinal con casos más graves de hígado graso
- La Policía Nacional expulsa a más de 100 multirreincidentes extranjeros de Catalunya en lo que va de año
- La llamada de una joven a su padre, acusado de agredirla sexualmente durante una década: 'Llegabas a casa borracho, me dabas palizas y me violabas
- Rescatados tres jóvenes con hipotermia en la playa de Malgrat de Mar
- La tercera gran potabilizadora del Besòs estará gestionada por el AMB y operada por Aigües de Barcelona
- Operación Salida Puente de Mayo, en directo: última hora del tráfico y el estado de las carreteras
- Detenido por asesinar a su mujer en una calle de Esplugues de Llobregat