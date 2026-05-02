La fiscalía pide 4 años y dos meses de prisión para un hombre que tenía casi 300 gramos de cocaína en el cajón de la tienda en Sant Vicenç de Castellet

La fiscalía pide 4 años y dos meses de prisión para un hombre que tenía casi 300 gramos de cocaína en el cajón de la tienda que regentaba en Sant Vicenç de Castellet. En el momento de la detención, el 6 de mayo de 2022, el acusado tenía en el cajón de la tienda tipo bazar una bolsa con una sustancia en polvo y rocas que pesaba 299 gramos y que resultó ser cocaína con una riqueza del 77 por ciento.

Además, en la bandolera que llevaba, la policía encontró 21 papelinas de un polvo blanco que pesaban en total 10,177 gramos, y que resultaron ser cocaína y fenacetina. La cocaína tenía una pureza del 75 por ciento.

El total de la droga que se le encontró habría tenido en el mercado un valor de 14.364 euros, según valoración de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes (OCNE) del primer semestre de 2022. En el bolsillo, el hombre tenía 575 euros en efectivo, resultado de las primeras ventas que ya había efectuado del producto.

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Para la fiscalía, los hechos suponen un delito contra la salud pública por sustancias que causan un grave perjuicio a la salud. Por ello, pide para él 4 años y dos meses de prisión, y una multa de 43.000 euros. El juicio se celebrará el martes en la sección 22ª de la Audiencia de Barcelona.