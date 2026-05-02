Sucesos
Detenido un hombre por herir a otro en una pelea en L'Hospitalet de Llobregat
El sospechoso fue arrestado tras acudir al hospital, ya que también resultó lesionado en la refriega.
Los Mossos han detenido a un hombre de 28 años por agredir a otro en una pelea en L'Hospitalet de Llobregat. Lo adelantó 'El Caso' y lo confirmaron fuentes policiales al ACN. Los hechos ocurrieron a las 23.00 horas del viernes en la calle de la Mare de Déu dels Desemparats de la población, en el barrio de la Torrassa. El sospechoso fue arrestado tras acudir al hospital, ya que también resultó lesionado en la refriega.
Varias patrullas de los Mossos se desplazaron hasta el punto, así como ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que atendieron al herido grave, de 43 años, y lo trasladaron a un centro hospitalario. La Unidad de Investigación de la comisaría de los Mossos de Hospitalet de Llobregat trabaja ahora para esclarecer los motivos de la pelea y para identificar a otras personas implicadas.
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