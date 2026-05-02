Sucesos
Detenido por asesinar a su exmujer con un cuchillo en Esplugues de Llobregat
Detenido por matar a su madre en un centro sociosanitario de Barcelona
El sospechoso huyó tras el crimen y lo arrestaron en Barcelona una hora más tarde
Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre por supuestamente asesinar a una mujer en Esplugues de Llobregat. Según las primeras informaciones sospechoso y víctima habrían sido pareja.
El hombre asaltó a su exmujer con una arma blanca cuando iba por la calle en una zona residencial justo detrás del Hospital Sant Joan Dèu sobre las 11 de la mañana de este sábado. La víctima iría acompañada de otras personas que resultaron heridas, según fuentes de la investigación.
Tras atacar a la mujer, el sospechoso salió huyendo. El cuerpo de la mujer quedó tendido en el suelo. El teléfono de emergencia 112 ha recibido el aviso de que un hombre había herido a una mujer y huido del lugar. Hacia allí se desplazaron dotaciones de los Mossos d'Esquadra y efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que no pudieron hacer nada por salvar la vida a la víctima ante la gravedad de las lesiones que sufrió en buena parte del cuerpo y la pérdida de sangre.
Gracias a la descripción de varios testigos se pudo identificar al sospechoso que fue detenido una hora más tarde en Barcelona. La División de Investigación Criminal se ha hecho cargo del caso, que está bajo secreto de las actuaciones.
En un comunicado, el Ayuntamiento de Esplugues lamenta profundamente la muerte violenta de la mujer y traslada sus condolencias a su familia y personas cercanas. "El consistorio condena cualquier forma de violencia y expresa su preocupación por unos hechos graves que afectan a la convivencia y la seguridad de la ciudadanía", remarca el comunicado.
Además, recuerdan que la Policía Local de Esplugues ofrece a los Mossos, los encargados de la investigación, "toda la colaboración institucional necesaria para contribuir al esclarecimiento de los hechos".
Todo apunta a que se trata de un nuevo crimen por violencia machista. De confirmarse, sería la primera mujer asesinada por su pareja o expareja este año en Catalunya
Suscríbete para seguir leyendo
- El Hospital de Sant Pau permite acompañar a los niños al quirófano hasta la anestesia e incorpora coches eléctricos en el circuito
- Una investigación asocia la microbiota intestinal con casos más graves de hígado graso
- La Policía Nacional expulsa a más de 100 multirreincidentes extranjeros de Catalunya en lo que va de año
- La llamada de una joven a su padre, acusado de agredirla sexualmente durante una década: 'Llegabas a casa borracho, me dabas palizas y me violabas
- Rescatados tres jóvenes con hipotermia en la playa de Malgrat de Mar
- La tercera gran potabilizadora del Besòs estará gestionada por el AMB y operada por Aigües de Barcelona
- Operación Salida Puente de Mayo, en directo: última hora del tráfico y el estado de las carreteras
- Renuncia el director de la cárcel de Figueres después del suicidio de tres internos este año