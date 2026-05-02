Cuatro detenidos por secuestrar a un hombre en Girona y pedir un rescate de 60.000 euros

El pasado 9 de abril los Mossos d'Esquadra detuvieron en Figueres y Perafita de Cabanes (Alt Empordà), a cuatro sospechosos, de entre 24 y 62 años, de secuestrar a un hombre durante varias horas en una finca agrícola, agredirlo y llevarlo a una localidad cerca de la frontera franco-belga hasta que su familia pagó un rescate. Los detenidos, algunos con antecedentes por tráfico de droga, están acusados de los delitos de secuestro, lesiones, extorsiones, trato degradante y revelación de secretos.

La investigación se inició después de que el 3 de febrero la víctima denunciase que fue secuestrado varias horas entre los días 8 y 9 de diciembre de 2025. Lo retuvieron en una caseta en medio de un huerto en Perafita de Cabanes. Los secuestradores lo intimidaron y lo agredieron para que pagase 60.000 euros.

Poco después fue traslado a otro inmueble en Francia, cerca de la frontera con Bélgica, donde permaneció retenida hasta que su entorno familiar abonó parte del rescate y fue liberada días más tarde con el compromiso de efectuar el pago de la cantidad pendiente.

Tras la liberación, la víctima continuó recibiendo de forma constante varias llamadas amenazantes a través de diferentes líneas telefónicas, donde le reclamaban el dinero restante que se había pactado como condición para su liberación.

Los investigadores, con ayuda de la policía francesa, identificaron a los sospechosos. En su mayoría residían en Francia pero hacían desplazamientos mensuales a Catalunya. Los agentes controlaron sus domicilios y vehículos y establecieron un complejo dispositivo policial para detenerlos que contó con la participación del Grupo Especial de Intervención (GEI), el Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) y entre otras unidades especializadas por la peligrosidad de los arrestados.

Las detenciones tuvieron lugar en Figueres y Perafita de Cabanes. Aquí los agentes registraron la finca agrícola donde la víctima fue retenida y agredida inicialmente y localizaron varios indicios contra los sospechosos, como restos de sangre en uno de los sofás que había, que podría ser de la víctima, pese a que lo habían limpiado, o ropa que podría pertenecer a alguno de los arrestados y que estaba enterrada, según han explicado fuentes policiales.

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Los Mossos remarcan que algunos de los acusados tienen antecedentes por delitos contra la salud pública, tanto aquí como en sus países de origen. Por eso no se descartan que el secuestro esté relacionado con algún ajuste de cuentas por una deuda por narcotráfico. La investigación, que se instruye en los juzgados de Figueres, continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.