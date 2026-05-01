Rescatados tres jóvenes con hipotermia en la playa de Malgrat de Mar

Tres jóvenes, al menos uno de ellos menor, han sido rescatados este viernes por los servicios de emergencias en el agua de la playa de Malgrat de Mar (Barcelona) y han sido evacuados al Hospital de Calella en estado leve. Se habían adentrado para bañarse y donde luego se han encontrado con dificultades para llegar al arenal.

Los Bombers de la Generalitat han informado de que poco antes de las once de esta mañana han sido alertados de los problemas de estos jóvenes para salir del agua, por lo que se han dirigido a la playa con seis dotaciones, entre ellas una del grupo de submarinistas.

Los efectivos de los Bombers, junto con los de Salvamento Marítimo y Cruz Roja del Mar, han llevado a cabo el rescate en el agua de los jóvenes, que han sido llevado de nuevo en barco hasta la playa.

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Una vez en la arena, los tres han sido atendidos con síntomas de hipotermia por sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que los han trasladado hasta el hospital de Calella (Barcelona).