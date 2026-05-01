La Policía Nacional expulsa a más de 100 multirreincidentes extranjeros de Catalunya este año

Dentro de sus competencias en aplicación de la Ley de Extranjería, en lo que llevamos de 2026 la Policía Nacional en Catalunya ha expulsado a sus países de origen a más de 100 delincuentes multirreincidentes mientras que el año pasado fueron 441 devoluciones de criminales habituales, según ha explicado el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto a EL PERIÓDICO

La mayoría de sospechosos eran multirreincidentes y acumulaban numerosos antecedentes por delitos de todo tipo, principalmente robos y hurtos, y por eso se inició la tramitación para conseguir los correspondientes decretos de expulsión de la Subdelegación del Gobierno o la orden de expulsión de la autoridad judicial, si acumulaban varias causas penales en los juzgados.

Además, los agentes realizaron gestiones con los consulados correspondientes de los sospechosos para obtener la documentación identificativa necesaria que permitiera su expulsión. Una vez conseguida la orden, los agentes detenían a los sospechosos o los iban a buscar a los que estaban ingresados en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona mientras se resolvía el procedimiento de devolución a sus países.

Carlos Prieto ha recordado que "las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Catalunya trabajan con efectividad, y se actúa con firmeza dentro de la legalidad" para acabar con fenómenos como la multirreincidencia. En este sentido ha recordado la reciente modificación aprobada del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal introduciendo agravantes para luchar contra esta delincuencia además de reforzar la presencia de jueces y fiscales.

"El objetivo es claro: mejorar la efectividad del sistema, reducir la sensación de impunidad y dar una respuesta más ágil y con todas las garantías procesales a una preocupación relevante de la ciudadanía, especialmente en Catalunya", remarca Prieto. También ha señalado que "no habrá impunidad para quienes hagan del delito su modo de vida".

Una vez que los agentes de las Brigadas de Extranjería de las provincias catalanas consiguieron las autorizaciones judiciales y la documentación personal correspondiente, se establecían dispositivos policiales, con varios vehículos, para trasladar a los sospechosos hasta Madrid y entregarlos a funcionarios de la Unidad Central de Repatriaciones de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Estos policías son los encargados de fletar aviones a los países de origen de los sospechosos y así los expulsaban, aunque los traslados también se pueden hacer por vía marítima.

21 expulsados

Hace unas semanas agentes de la Policía Nacional expulsaron a 21 ciudadanos extranjeros que tenían más de 170 antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio principalmente, como robos con fuerza, con violencia o hurtos, pero también delitos más graves como tráfico de drogas, salud pública, detenciones ilegales o tentativas de homicidio. Siete de los sospechosos también habían sido acusados de malos tratos en el ámbito familiar y otro más por agresiones sexuales. Los delincuentes operaban en Barcelona y en su área metropolitana.

La Policía los consideraba multirreincidentes, ya que se dedicaban a cometer robos y hurtos lo que incrementaba la percepción de inseguridad ciudadana. Por eso, se les aplicó la Ley de Extranjería y se fletó un avión para expulsarlos a Colombia y Perú, sus países de origen.

Para conseguir la expulsión, los agentes tuvieron que solicitar la autorización de todos los juzgados en los que estas personas contaban con causas pendientes. Después se detuvo a la mayoría en menos de 72 horas gracias a la colaboración de los Mossos d'Esquadra. Con los permisos y la documentación personal de los sospechosos se les trasladó a Madrid.

Delincuentes expulsados por la Policia Nacional / POLICÍA NACIONAL

La ejecución de las expulsiones las hace la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y siempre son ciudadanos extranjeros en situación irregular o que han cometido infracciones graves. La Policía remarca que para la tramitación de expulsiones judiciales se requiere una alta especialización policial, además de una coordinación milimétrica con otros organismos oficiales (Judicatura, Fiscalía, Abogacía, Delegación y Subdelegación del Gobierno, Secretaría de Estado de Seguridad).

"El traslado de los detenidos que van a ser expulsados se realiza de una manera segura garantizando sus derechos, siguiendo protocolos de actuación que prohíben prácticas abusivas o discriminatorias", recuerda la Policía Nacional y añaden que "estos desplazamientos se hacen de manera segura por vía terrestre, aérea o marítima".

Los responsables de la Policía Nacional también destacan que acabar con la multirreincidencia "es un objetivo prioritario de todos los cuerpos policiales ante ciudadanos que desprecian todos los valores sociales, atacan la seguridad y la libertad y han hecho de la delincuencia su modo de vida".

Colaboración con el plan Kanpai

Dentro de la colaboración entre Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra en el plan Kanpai contra la multirreincidencia se ha expulsado en el último año más de 35 multirreincidentes de alto riesgo con más de 300 antecedentes que operaban en Barcelona. De esta forma, se consigue acabar con los delincuentes con más riesgo de persistencia en cometer el delito por esta vía de la expulsión a su país, según responsables policiales.

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Estos sospechosos acumulaban numerosas causas judiciales y por eso se inició la tramitación administrativa de expulsión por conductas muy graves, como actividades contrarias a la seguridad pública de forma reincidente.