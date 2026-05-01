Piden 2 años y 3 meses de prisión para la propietaria de una pastelería que estafaba dinero a un cliente que no veía bien

La Audiencia de Barcelona juzgará este martes a una mujer que de marzo a septiembre de 2023 habría estafado cerca de 7.000 euros a un hombre cobrándole de más los desayunos.

Según el escrito de acusación de fiscalía, un hombre, de 79 años en el momento de los hechos y que tenía cataratas, iba cada día a desayunar a una cafetería-pastelería de Sant Fruitós de Bages. Como el hombre no veía bien, y debido a la confianza adquirida con la persona que le servía el desayuno, la propietaria del local le dio la tarjeta y el número PIN, para que lo hiciera todo ella y cobrara con el TPV.

Pero a partir del 30 de junio de 2023 y hasta el 30 de septiembre del mismo año, la mujer infló cada día en más de 100 euros la cuenta de los desayunos, cada día, hasta obtener un beneficio de 6.986,09 euros que incorporó a su patrimonio.

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La fiscalía considera que todo ello constituye un delito de estafa con el agravante de abuso de superioridad, y pide para la acusada una pena de dos años y tres meses de prisión y una indemnización de 6.986,09 euros para la víctima. El juicio será este martes en la sección 7ª de la Audiencia de Barcelona.