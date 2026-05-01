Sucesos
Muere una mujer en el incendio de su vivienda en Sant Pau de Segúries
Los Mossos investigan las causas del fuego que se inició en una cocina
Una vecina de la calle Mayor de Sant Pau de Segúries (Ripollès) falleció la pasada madrugada en el incendio de su casa. Un hombre que también estaba en el interior de la vivienda resultó herido y una ambulancia lo trasladó un centro sanitario. Los Bomberos de la Generalitat han recibido el aviso del incendio a la 01:13 horas de la noche y se les alertaba de la presencia de mucho humo en el inmueble
Inmediatamente, se han activado 3 dotaciones de los Bomberos (dos camiones de agua y una autoescala) de los parques de Olot y Ripoll. Al llegar al lugar del siniestro, han comprobado que el incendio afectaba la cocina de la casa. Allí mismo, han localizado el cuerpo sin vida de la mujer.
Una vez extinguido el incendio, que ha quemado la campana extractora y otros utensilios de la cocina, los Bomberos han realizado tareas de ventilación, ya que toda la casa ha quedado afectada por el humo. Por su parte, el SEM ha activado 3 ambulancias y ha atendido y trasladado a un hombre en estado menos grave al Hospital de Olot.
Los Mossos d'Esquadra han activado cuatro patrullas y la unidad de Investigación ha iniciado las pesquisas para saber el origen del fuego, aunque todo apunta a la cocina.
Incendio en Sabadell
En otra intervención, los bomberos han atendido a varias personas han sufrido intoxicación en otro incendio que también se ha producido en la cocina de una vivienda pero en Sabadell. En este caso, han recibido el aviso a las 05:49 horas de la mañana, informando del incendio en un edificio unifamiliar en la calle de Cerdanyola.
Los Bomberos han activado 3 dotaciones (dos camiones de agua y una autoescala) que se han desplazado inmediatamente hasta el lugar del siniestro. Al llegar, han comprobado que el incendio había sido apagado por los propios alertantes.
Las dotaciones de Bomberos activadas han procedido a inspeccionar toda la vivienda para asegurar la extinción total del fuego (que ha afectado la cocina del inmueble) y a ventilarla. El SEM ha atendido y evacuado a dos personas, afectadas leves, al Centro de Urgencias de Atención Primaria (CUAP).
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