Un juzgado de Coín investiga a un conductor kamikaze que mató a un motorista de 18 años

Daniel tenía 18 años cuando perdió la vida el pasado 10 de noviembre. Iba con su moto por la carretera A-355, que une Coín y Málaga, cuando un coche Ford Focus que circulaba por la vía contra dirección colisionó con su vehículo y lo lanzó despedido 25 metros. "Daniel era una persona excepcional que destacaba en deportes como el kárate y el fútbol, y un brillante estudiante que tenía previsto preparar oposiciones para ser Policía Nacional. Tenía toda la vida por delante y fue arrollado por alguien que circulaba de forma suicida por el carril contrario", explica a EL PERIÓDICO el letrado Álvaro Machado, de Vosseler Abogados, que representa a la familia de la víctima.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Coín investiga a un conductor de nacionalidad sueca por este homicidio. Lo acusa de circular de forma temeraria, contra dirección, por esta carretera. Además, tras el siniestro mortal, este sospechoso, junto a los otros tres ocupantes del vehículo, se dieron a la fuga. No fue arrestado hasta horas más tarde y dio positivo en consumo de marihuana.

"Daniel era una persona excepcional que destacaba en deportes como el kárate y el fútbol, y un brillante estudiante. Tenía toda la vida por delante"

El conductor está acusado de los delitos de homicidio por imprudencia grave, conducción temeraria, lesiones por imprudencia grave, abandono del lugar del accidente y omisión del deber de socorro. Por el momento sigue en libertad provisional pero con medidas cautelares de comparecer periódicamente en el juzgado.

Proyectado a 25 metros

El pasado viernes varios testigos declararon en el juzgado que el conductor kamikaze circulaba a toda velocidad por el carril contrario y presuntamente haciendo carreras en el momento del impacto con la moto. "La colisión frontal fue tan violenta que tanto la motocicleta como el cuerpo del Daniel fueron proyectados a más de 25 metros de distancia del punto de impacto, lo que evidencia la altísima velocidad y la falta de control del turismo", señala el abogado que representa a la familia del joven fallecido.

"No fue un mero accidente, sino una acción temeraria de extrema gravedad protagonizada por un conductor kamikaze"

La acusación señala que tanto el conductor como los otros ocupantes del coche (dos hermanos también suecos y una mujer sudafricana) abandonaron el coche después del accidente pero fueron recogidos de inmediato por un Range Rover de color blanco. Después se dieron a la fuga. Por eso, las personas que iban en el vehículo junto al conductor están acusados de un delito de omisión del deber de socorro. El juzgado ha ordenado a la Guardia Civil que los localice, después de que no se presentaran el viernes pasado.

Imagen de Daniel Sorín víctima mortal a los 18 años de un conductor kamikaze en Coín / cedida

Fuentes de la investigación han explicado que estas tres personas podrían estar en prisión provisional en alguna cárcel europea, ya que contaban con numerosos antecedentes por varios delitos. También se busca al conductor del Range Rover blanco que los ayudó a escapar del lugar del siniestro.

"No fue un mero accidente, sino una acción temeraria de extrema gravedad protagonizada por un conductor kamikaze", ha señalado el abogado de la familia. En este sentido, también ha remarcado la "frialdad y desprecio por la vida" mostrada por los ocupantes del coche para no atender a la víctima y escapar del lugar del siniestro. Machado considera que se trata de un “homicidio vial”, ya que es "un caso paradigmático de desprecio absoluto por las normas de convivencia y la vida ajena". Además, ha asegurado que "no pararemos hasta que tanto el conductor como quienes le ayudaron a huir, incluido el conductor del Range Rover blanco, asuman las máximas consecuencias penales".

"Nos sentimos destrozados"

En declaraciones a este diario, la madre de Daniel, Diana Muresan, ha explicado que los familiares se sienten "destrozados y humillados por parte de la justicia teniendo en cuenta que el conductor está en libertad". "No estamos hablando de un accidente estamos hablando de un conductor que iba drogado hacia carreras en una carretera transitada y la justicia lo deja en libertad", remacha.

"El dolor te rompe en mil pedazos, te levantas cada mañana esforzandote en respirar, y encima tenemos que aguntar el hecho de que el criminal está en libertad. No ha matado solo a mi hijo, nos a matado a todos: familiares, amigos, maestros, entrenadores....".