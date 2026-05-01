En Güejar Sierra
Un hombre fallece tras caer al río Genil en Granada
El teléfono de Emergencias 112 ha recibido el aviso a las 11,45 horas de esta jornada
EP
Un hombre ha perdido la vida este viernes, 1 de mayo, tras caer al río Genil en el término municipal de Güejar Sierra (Granada), según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.
El teléfono de Emergencias 112 ha recibido a las 11,45 horas de esta jornada un aviso de rescate para un hombre que había caído al río Genil, al comienzo de la vereda de la Estrella. Según los alertantes, varias personas intentaron sacarlo sin éxito.
Acto seguido, la entidad coordinadora ha dado el aviso al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a Guardia Civil y el GREIM Servicio de Rescate e Intervención en Montaña, y a la Policía Local para su rescate. Hasta el lugar se ha desplazado un helicóptero y una uvi móvil. Finalmente, los operativos han confirmado el fallecimiento del hombre tras su rescate. Ha sido llevado al Anatómico Forense.
- Una investigación asocia la microbiota intestinal con casos más graves de hígado graso
- El Hospital de Sant Pau permite acompañar a los niños al quirófano hasta la anestesia e incorpora coches eléctricos en el circuito
- Ictus, traumatismos, lesión medular... los intensivistas apuestan por crear Neuro-UCI para tratar a pacientes 'especialmente complejos
- Cambio de tiempo: Catalunya activa un aviso por lluvias intensas a la espera de más inestabilidad
- Un estudio del CSIC concluye que la dieta mediterránea y la microbiota vaginal influyen en el éxito de la inseminación artificial
- Casi 800 escuelas e institutos públicos catalanes se suman a la campaña para dejar de hacer salidas y colonias escolares el próximo curso
- Rodalies volverá a ser de pago a partir del sábado 9 de mayo
- Alumnos de Emergencias Sanitarias de FP exigen hacer prácticas en ambulancias: “Son un derecho, no un privilegio”