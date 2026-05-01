Perímetro irregular
Los Bomberos trabajan en un incendio de vegetación en Albesa (Lleida)
Ocho dotaciones de los Bomberos de la Generalitat trabajan este viernes en un incendio de vegetación en Albesa (Noguera, Lleida) que afecta a los alrededores del río Noguera Ribagorçana entre este municipio y Portella.
Según han informado los Bomberos en un mensaje en X, el incendio tiene un perímetro "bastante irregular" y quema principalmente plantas de arenaria y cañas.
El teléfono del 112 ha recibido el aviso a las 19.00 horas y los Bomberos también han activado una unidad del grupo de apoyo de actuaciones forestales, los GRAF.
- Una investigación asocia la microbiota intestinal con casos más graves de hígado graso
- El Hospital de Sant Pau permite acompañar a los niños al quirófano hasta la anestesia e incorpora coches eléctricos en el circuito
- Ictus, traumatismos, lesión medular... los intensivistas apuestan por crear Neuro-UCI para tratar a pacientes 'especialmente complejos
- Cambio de tiempo: Catalunya activa un aviso por lluvias intensas a la espera de más inestabilidad
- Un estudio del CSIC concluye que la dieta mediterránea y la microbiota vaginal influyen en el éxito de la inseminación artificial
- Casi 800 escuelas e institutos públicos catalanes se suman a la campaña para dejar de hacer salidas y colonias escolares el próximo curso
- Rodalies volverá a ser de pago a partir del sábado 9 de mayo
- Alumnos de Emergencias Sanitarias de FP exigen hacer prácticas en ambulancias: “Son un derecho, no un privilegio”