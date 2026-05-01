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Perímetro irregular

Los Bomberos trabajan en un incendio de vegetación en Albesa (Lleida)

Incendio en Albesa

Incendio en Albesa / Bombers de la Generalitat

EFE

EFE

Barcelona
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Ocho dotaciones de los Bomberos de la Generalitat trabajan este viernes en un incendio de vegetación en Albesa (Noguera, Lleida) que afecta a los alrededores del río Noguera Ribagorçana entre este municipio y Portella.

Según han informado los Bomberos en un mensaje en X, el incendio tiene un perímetro "bastante irregular" y quema principalmente plantas de arenaria y cañas.

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El teléfono del 112 ha recibido el aviso a las 19.00 horas y los Bomberos también han activado una unidad del grupo de apoyo de actuaciones forestales, los GRAF.

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