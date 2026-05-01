Los Bomberos trabajan en un incendio de vegetación en Albesa (Lleida)

Ocho dotaciones de los Bomberos de la Generalitat trabajan este viernes en un incendio de vegetación en Albesa (Noguera, Lleida) que afecta a los alrededores del río Noguera Ribagorçana entre este municipio y Portella.

Según han informado los Bomberos en un mensaje en X, el incendio tiene un perímetro "bastante irregular" y quema principalmente plantas de arenaria y cañas.

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El teléfono del 112 ha recibido el aviso a las 19.00 horas y los Bomberos también han activado una unidad del grupo de apoyo de actuaciones forestales, los GRAF.