Muere un motorista en un accidente en la AP7 en la Granada

El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que un motorista de 43 años, vecino de Santa Coloma de Gramanet (Barcelonès), ha perdido la vida en un accidente en la AP7, dentro del termino municipal de la Granada (Alt Penedès), la pasada madrugada. Los Mossos investigan las causas de este siniestro mortal.

El teléfono de emergencias recibió el aviso a las 01.59 horas y rápidamente se activaron efectivos policiales y de sanitarios. El motorista sufrió el accidente en el punto kilométrico 188,5 de la vía y falleció poco después a consecuencia de las heridas.

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A raíz del siniestro, se activaron siete patrullas de los Mossos, una dotación de los Bomberos de la Generalitat y dos unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Trànsit recuerda que un total de 32 personas han perdido la vida este año en las carreteras catalanas, y 14 de estas víctimas han sido motoristas.