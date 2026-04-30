Sucesos
Muere un motorista en un accidente en la AP7 en la Granada
La víctima es un vecino de Santa Coloma de Gramanet
El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que un motorista de 43 años, vecino de Santa Coloma de Gramanet (Barcelonès), ha perdido la vida en un accidente en la AP7, dentro del termino municipal de la Granada (Alt Penedès), la pasada madrugada. Los Mossos investigan las causas de este siniestro mortal.
El teléfono de emergencias recibió el aviso a las 01.59 horas y rápidamente se activaron efectivos policiales y de sanitarios. El motorista sufrió el accidente en el punto kilométrico 188,5 de la vía y falleció poco después a consecuencia de las heridas.
A raíz del siniestro, se activaron siete patrullas de los Mossos, una dotación de los Bomberos de la Generalitat y dos unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Trànsit recuerda que un total de 32 personas han perdido la vida este año en las carreteras catalanas, y 14 de estas víctimas han sido motoristas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un equipo de médicos describe un caso clínico 'extremadamente inusual': una complicación cardiaca asociada a una anestesia habitual
- Rivas, el municipio de IU que creció muy rápido (con 10.178 chalés y 5.669 piscinas) y congeló la construcción: 'Los jóvenes no encuentran casa
- Las pediatras de Vall d'Hebron que atendieron al bebé maltratado ven 'muy poco probable' que sus lesiones anales fueran por estreñimiento
- Las siestas excesivas se asocian con tasas de mortalidad más altas: 'Neurodegeneración, enfermedades cardiovasculares y morbilidad
- El AMB plantea que Rodalies crezca con 'semi-terminales' de trasbordo en la entrada de Barcelona y trenes que no crucen la capital
- Un estudio del CSIC concluye que la dieta mediterránea y la microbiota vaginal influyen en el éxito de la inseminación artificial
- La pesadilla de una víctima de violencia de género: 'Cuando volvamos a casa te vas a enterar
- Seis meses de espera para el examen práctico del carnet de conducir en Catalunya: 'Es el destino que ningún examinador quiere