Sucesos
Detenidos en Vic por hacer el examen del Instituto Cervantes para obtener la nacionalidad suplantando a compatriotas
Usaban documentación auténtica cambiando la foto o aprovechando el parecido
Treinta detenidos por suplantar en exámenes del carnet de conducir a cambio de 3.000 euros
La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal que cometía falsedades documentales en la realización de los exámenes DELE del Instituto Cervantes en idioma castellano, que es un requisito “sine qua non” para la obtención de la nacionalidad española. Superar esta prueba es obligatorio para completar los trámites de extranjería.
En los últimos meses, la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Navarra había detectado prácticas fraudulentas en la realización de los exámenes DELE de idiomas. En concreto las pruebas las hacían personas distintas de las inscritas, presumiblemente a cambio de dinero. Los suplantadores se presentan a la convocatoria del examen previsto, identificándose con una documentación bien falsificada o bien original.
En la documentación falsificada estaría los datos de la persona interesada en superar el examen, pero cambiando la fotografía del documento, colocando la imagen de quien se presenta a las pruebas. También iban los suplantadores portando la documentación original del interesado real a superar dicho examen, aprovechando el parecido físico entre ambas personas.
En el mes de febrero dos de los presuntos autores habrían suplantado la identidad de los otros dos en el examen. Comparecieron en las sedes de Pamplona presentando pasaportes y tarjetas de identificación falsos levantando las sospechas del personal dedicado a controlar la documentación y los accesos de los alumnos. Los investigadores pusieron las imágenes obtenidas a disposición de los expertos en Policía Científica que utilizando novedosas herramientas de análisis facial apoyadas en inteligencia artificial permitieron identificar a los presuntos autores.
Agentes de Policía Nacional de Navarra se trasladaron a Vic para detener a dos de los autores, los comparecientes al examen, por los delitos de falsedad documental, usurpación de estado civil y pertenencia a grupo criminal. Hay un tercer investigado que reside en Baleares y un cuarto sospechoso que está en busca y captura fuera de España. El Juzgado de Instrucción 2 de Pamplona investiga este fraude.
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