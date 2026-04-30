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Platja d'en Bossa

Detenido el presunto autor del apuñalamiento mortal en Ibiza

El arrestado, de nacionalidad italiana, es el presunto asesino de un compatriota en calle Alzines de Ibiza

Zona del suceso acordonada el miércoles por la Policía Local.

Zona del suceso acordonada el miércoles por la Policía Local. / J. A. Costa

Guillermo Sáez

Ibiza
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La Guardia Civil ha detenido al presunto autor del apuñalamiento que este miércoles por la tarde causó la muerte de un joven italiano en Ibiza, concretamente en la calle Alzines, en Platja d'en Bossa. El arrestado se trata de otro hombre de 45 años también de nacionalidad italiana, natural de la localidad de Avelino, según ha podido confirmar Diario de Ibiza y ha comunicado después la Guardia Civil.

El arresto se produjo horas después del apuñalamiento, sobre las nueve y media de la noche, después de que los agentes desplegados en la zona interrogaran a los testigos del suceso, que se produjo sobre las cuatro y media de la tarde y causó un gran revuelo en la zona, donde en ese momento se concentraban algunos de los asistentes a los cursos que organiza la asociación de vecinos de Platja d'en Bossa.

Por el momento se desconoce el móvil que llevó al presunto asesino a atacar a su compatriota. En la mañana de este jueves, el cadáver ha sido sometido a la pertinente autopsia y la madre del fallecido, que se encontraba en Italia en el momento del suceso, está viajando a Ibiza para hacerse cargo del cuerpo de su hijo, que será repatriado y enterrado en su país.

El fallecido ha sido identificado como Francesco Sessa, trabajador de una pizzería situada en el centro de Ibiza que llevaba alrededor de una década viviendo en la isla. Nació en la localidad sureña de Pagani, situada a tan solo 45 kilómetros de Avelino, de donde era natural su presunto ejecutor, aunque por ahora no se sabe si se conocían previamente.

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Por el momento, la Guardia Civil no ha ofrecido detalles respecto a la detención, que ha cerrado con relativa rapidez, ya que el ataque mortal se produjo en torno a las cuatro y media de la tarde del miércoles.

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