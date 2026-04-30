Condena mínima para un violador porque la agresión sexual fue "muy breve"

La Audiencia Provincial de Palma ha condenado a seis años de prisión a un hombre por violar a una mujer aprovechando que estaba ebria y dormida tras una fiesta en su vivienda. El acusado entró el dormitorio de la víctima, le bajó el pantalón y la ropa interior y la penetró sin su consentimiento. La perjudicada despertó sobresaltada y el acusado paró y se marchó. El tribunal declara al procesado autor de un delito de agresión sexual y le ordena indemnizar a la mujer con 6.000 euros.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Diario de Mallorca, resalta que la violación fue «breve» y opta por imponer al acusado la condena mínima legal, para el que el Código Penal fija una horquilla de entre seis y doce años de prisión. «Los hechos enjuiciados revisten la indudable gravedad inherente a toda agresión sexual [...], pero ha de ponderarse que la acción presenta una ejecución de muy breve duración», señalan los magistrados, que no aprecian en el caso agravantes para imponer una condena más dura. La Fiscalía reclamaba siete años de cárcel.

El fallo de la sección primera de la Audiencia Provincial considera probado que los hechos ocurrieron en la madrugada del 30 de julio de 2023 en el domicilio donde la víctima convivía con su pareja en Palma. Aquella noche celebraron una fiesta en la que había una decena de invitados, entre ellos el acusado, un hombre peruano de 40 años.

Estaba con su novia

Una vez finalizada la celebración, la mujer se fue a su habitación junto a su novia. Se quedó dormida, ya que eran las cinco de la madrugada, estaba cansada y había consumido bebidas alcohólicas, «circunstancias todas ellas conocidas por el acusado».

El hombre, que estaba en la vivienda con su pareja, entró el dormitorio de la perjudicada, le bajó el pantalón corto y la ropa interior y, sin el consentimiento de la víctima, se colocó sobre ella y la penetró «de forma breve, cesando su acción al despertarse» la mujer «sobresaltada, incorporarse y comenzar a llorar, momento en el que el acusado abandonó precipitadamente la habitación», señala la sentencia de la Audiencia.

La víctima presentó una denuncia ante la Policía Nacional, que abrió una investigación. Entre otras diligencias, analizaron la ropa interior de la mujer, en la que se encontró ADN del encausado. El hombre fue detenido un mes después.

"Muy breve duración"

En el juicio, la perjudicada ratificó su denuncia y el encausado negó todos los cargos. Según su versión, lo único que hizo tras la fiesta fue acompañar a la víctima a su habitación porque estaba muy ebria. El tribunal no da credibilidad alguna a su testimonio, frente al relato «plenamente creíble» de la denunciante, corroborado además por las declaraciones de otros testigos y las pruebas biológicas.

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El tribunal opta por imponer la pena más baja posible por la «muy breve duración» de la agresión sexual, ya que se interrumpió «casi inmediatamente al despertarse la víctima y reaccionar». «La lesión de la libertad sexual es, desde luego, plena y consumada, pero la concreta mecánica comisiva no revela un plus cualitativo que justifique elevar la pena por encima del mínimo legal», justifica la sala. La sentencia, que ordena al acusado indemnizar a la víctima con 6.000 euros, puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia.