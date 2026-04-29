Triste despedida de amigos y familiares a los escaladores fallecidos en Montserrat: "Gana la suerte de haberos conocido"

Unas rosas presiden la vía de escalada de Montserrat en la que dos escaladores de 30 años perdieron la vida a raíz de un desprendimiento de piedras. Algunos amigos y familiares de las víctimas regresaron al lugar del fatídico accidente para rendirles homenaje.

"Volver al lugar donde todo se detuvo no ha sido fácil, pero era necesario para llenar de flores y de luz el vacío que nos dejásteis y tener respuestas de que nada de lo que intentamos para salvaros habría servido de nada", ha compartido en Instagram su amigo Lluís. "No sé si me da rabia, impotencia o me alivia. Pero el caso es que no estáis, que es lo que más importa y no cambiará nunca. Hemos vuelto para deciros que, pese a la tristeza que nos acompaña, gana la suerte de haberos conocido".

Vías clausuradas

Después del accidente del 11 de abril en el que murieron los dos jóvenes, los Mossos decidieron clausurar cinco vías que se encuentran en la zona de Can Jorba. Los agentes detectaron un riesgo elevado de nuevos desprendimientos y, por eso, tomaron esta decisión. Se trata de un cierre definitivo y no temporal y, por ello, varios agentes rurales del grupo de apoyo de montaña procedieron a desmontar todos los anclajes. "El objetivo es que no haya más incidentes en este sector", explicó a la ACN el coordinador del grupo de apoyo de montaña de los Agents Rurals, Carles Barés.

"Seguid escalando bien alto. Nosotros, desde aquí abajo, seguiremos mirando arriba. Por vosotros, amigos", añade el emotivo texto dedicado a los escaladores, Marc y Laura. "Os recordamos así: llenos de vida, haciendo lo que más os gustaba, conquistando cimas y dibujando sonrisas en cada vía. Marc, todavía nos parece oír tus bromas entre las rocas y haciendo de la cabra loca enérgica que eras; Laura, tu risa tímida, pero dulce, sigue siendo el eco que me queda de aquel día, y la vía que compartimos palmo a palmo, uno al lado del otro, mientras nos animábamos y nos esperábamos si un tramo era difícil".

"La vida se mide en momentos compartidos"

En otra publicación, el mismo escalador expresaba que ese día "todo se torció demasiado rápido, demasiado inesperado, sin poder reaccionar. Todos estuvimos allí en todo momento, haciendo lo que hiciera falta por difícil que fuera, porque por mucho que conozcas mucho o poco a un amigo, lo cuidas todo lo que puedes y sientes, y nos hubiéramos dejado la piel por vosotros. Pero no fue suficiente...", exponía.

Los escaladores, rescatados por los Bombers en estado inconsciente, fueron ingresados en el Hospital de Bellvitge y en el de Vall d'Hebron, donde acabaran falleciendo.

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"Hoy estas fotos no son solo recuerdos, son la prueba de que vivisteis intensamente. Nos enseñabais que la vida se mide en momentos compartidos y en intensidad, y no tan necesariamente en tiempo o duración, en abrazos en la cima y en la pasión por cada paso que damos. Espero que os hayan gustado las rosas, aunque Sant Jordi fuera el día antes", finaliza el texto, dándole las gracias al GRAE de los Bombers, a los Mossos, al SEM y a todos los que los ayudaron.