Sucesos
Dos detenidos por robar más de 2.500 euros en piezas de ropa de tiendas de paseo de Gràcia
Los sospechosos escondían el botín en un coche aparcado en la calle de Casp
Dos detenidos tras intentar robar a un anciano con la peligrosa técnica del “mataleón” en Barcelona
Una patrulla de paisano de la Guardia Urbana de Barcelona detuvo este martes a dos sospechosos de haber robado diversas piezas de ropa en varias tiendas de paseo de Gràcia. Los agentes detectaron a los presuntos ladrones y los siguieron cuando iban con los artículos sustraídos. Así descubrieron que tenían aparcado un coche en el interior de un aparcamiento público de la calle de Casp y allí dejaban todo lo robado.
Dentro del vehículo los agentes encontraron piezas de ropa aún con etiqueta valorada en 2.500 euros. Además, en el registro de los dos sospechosos se les requisó dos tijeras y un gancho que usaban para desactivar los sistemas de alarma del género robado. Están acusados de cometer este delito de hurto y pasarán a disposición judicial en los próximos días.
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