Detenido el supuesto agresor del taxista de A Coruña que abandonó el sector tras ser atracado con un 'mataleón'

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de tentativa de robo con violencia cometido el pasado 14 de abril al taxista de A Coruña David Louro durante un servicio.

El trabajador anunció en su momento que no quería seguir en el sector tras esta agresión tras un trayecto de Monte Alto hasta el cruce de la ronda de Nelle con la avenida de Fisterra. "Cuando paramos, le dije que eran 7,20 euros y me hizo un 'mataleón', me agarró por el cuello. Pensé que me mataba", recordaba en este diario Louro.

El taxista llevaba tres años y medio trabajando en el transporte de viajeros. "Me animó un amigo a que probase y me gustó. Hasta esta semana", confesaba el conductor. En el momento del ataque, cuando el agresor le pidió que le diese todo el dinero que tenía, su "primera reacción" fue quitarse "el cinturón". "Le di el monedero. Me tenía agarrado por el cuello y cuando soltó una mano, hice un giro rápido para abrir la puerta y salir del coche gritando", relataba. En ese momento, su agresor se escapó.

La cámara permitió la identificación

Según relata la Policía en una nota de prensa, la víctima disponía de una cámara instalada en el interior de este vehículo, lo que permitió obtener imágenes del presunto autor. El Grupo de Policía Judicial de Distrito se logró la identificación del individuo, procediendo a su detención y puesta a disposición de la Autoridad Judicial. "Llevaba cámara por seguridad. Casi todos la llevamos porque al trabajar de noche no sabemos a quién llevamos", explicaba el taxista.

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"Le dije a mi jefe que no continuaba con el taxi. No me siento capacitado para seguir", manifestaba, y aseguraba que si seguía iba a "desconfiar" de cada cliente que se subiese a su vehículo. "La sensación que tuve no la quiero volver a repetir, pensaba que me iba a matar", contaba.