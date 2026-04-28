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Un turista alemán muere tras ser mordido por una cobra en Egipto: "El 'encantador de serpientes' dejó que se metiera en el pantalón"

El hombre, de 57 años, fue atacado por el animal en un hotel en Hurghada, un destino turístico en el mar Rojo

Las cobras, serpientes venenosas

Las cobras, serpientes venenosas / Pinterest

France Presse

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Un turista alemán ha muerto después de que una serpiente se le metiera en el pantalón y le mordiera mientras asistía a un espectáculo en Egipto durante unas vacaciones en familia, informó este lunes la policía alemana.

El hombre, de 57 años, asistía a principios de abril a un espectáculo de encantadores de serpientes en un hotel en Hurghada, un destino turístico en el mar Rojo. Los dos reptiles implicados, que se cree que eran cobras, estaban alrededor del cuello de algunos espectadores, indicó la policía del estado de Baviera (sur) en un comunicado.

"El 'encantador de serpientes' dejó entonces que una de las serpientes se metiera en el pantalón" del turista alemán y el animal lo mordió en la pierna, precisó. La víctima presentaba "signos claros de envenenamiento" y tuvo que ser reanimada antes de ser trasladada al hospital, donde falleció, informó la policía.

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El hombre, cuya identidad no se ha revelado, se encontraba de vacaciones con dos familiares. Contactadas por la AFP, las autoridades egipcias afirmaron no estar al tanto del incidente.

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