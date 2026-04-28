¿Qué salida pueden dar los ladrones al Tesoro de Villanueva robado en el Arqueológico de Badajoz?

¿Qué harán los ladrones con las 144 monedas de oro del Tesoro de Villanueva robadas en el Museo Arqueológico de Badajoz? Los expertos consultados por este diario plantean dos opciones: que sean vendidas a algún coleccionista en el mercado ilícito o que las fundan para obtener lingotes. En el primer caso, quedaría abierta la posibilidad de recuperarlas en el futuro, en el segundo, desaparecerían para siempre.

Este conjunto numismático -del que solo han quedado cinco piezas- tiene un peso cercano a los cuatro kilos. Son monedas de oro de 24 quilates y cada una pesa 27,1 gramos. El precio del oro en el mercado es variable, pero a día de ayer era de entre 129 y 130 euros por gramo, lo que deja un botín de más de medio millón de euros, sin contar el valor patrimonial de las piezas, que lo elevaría a mucho más. Cuando se descubrió el tesoro en 1987 fue valorado en 15 millones de las antiguas pesetas, con precios muy dispares en cada una de las monedas (a más escasas, más valiosas).

Jesús García Calderón, fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), doctor en Derecho de Patrimonio Histórico y académico numerario de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, no descarta ninguna de las dos opciones, pero se inclina más hacia la posibilidad de que los ladrones traten de ‘colocarlas’ en el mercado ilícito ¿Por qué? «Porque el valor numismático es mucho mayor y también porque que sea un conjunto con un vínculo histórico, y no una moneda individual, le otorga más valor», argumenta.

Jesús García Calderón, fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, doctor en Derecho en Patrimonio Histórico y miembro de la Academia de Extremadura de las Artes y las Letras. / LA CRÓNICA

Otras fuentes consultadas por este diario, sin embargo, se decantan porque el objetivo de los ladrones es fundirlas, «porque de ese tipo de monedas hay muchas y su valor es su peso en oro», señalan.

El mercado ilícito numismático, según García Calderón, está «muy controlado» por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil, y que la mayor parte de los delitos sobre bienes numismáticos de interés cultural se producen sobre monedas que son expoliadas de yacimientos arqueológicos.

Es menos frecuente -apunta-que ocurran con un tesoro de las características del robado en el Arqueológico, con piezas de épocas más recientes. No obstante, insiste en que también tienen salida en el mercado negro, bien porque puedan interesar en su conjunto a un coleccionista, o porque, aunque se las hayan llevado todas, se busque una o varias monedas en particular.

Esta hipótesis casaría con la posibilidad del robo por encargo que plantea la policía. Eso, según el fiscal, lo tendrá que determinar la investigación policial en función de las pruebas que se obtengan, pues, por ahora, de la información que ha trascendido, solo son sospechas.

«Internet es un mercado infinito donde, evidentemente, se ‘colocan’ las piezas con mayor facilidad y, donde, además, la persecución resulta complicada» Jesús García Calderón, fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y académico numerario de la Academia de Extremadura de las Artes y las Letras.

García Calderón señala que es «muy difícil» ‘colocar’ piezas numismáticas que se están identificadas, porque quien las adquiere también se arriesga a cometer un delito, el de receptación, pero reconoce que internet «ha distorsionado» la criminalidad vinculada al patrimonio histórico. «Aparece un mercado infinito donde, evidentemente, se ‘colocan’ las piezas con mayor facilidad y, donde, además, la persecución resulta complicada».

Penas de prisión

El Código Penal español contempla penas de entre 3 años y seis meses a 5 años de prisión por los delitos de robo de bienes de especial gravedad, mientras que para los de receptación, el castigo es de 2 a 3 años de cárcel.

El fiscal recuerda que ha habido casos de robos patrimoniales que han pedido incluso rescates y también que han aflorado falsificaciones de piezas sustraídas, «porque como se sabe que se han robado, se aprovechan para falsificarlas y ofrecerlas como auténticas».

«Afortunadamente, España cuenta con brigadas de Policía Nacional y Guardia Civil especializadas en patrimonio histórico y fiscalías provinciales con fiscales de medioambiente, que también asumen funciones en el ámbito del patrimonio histórico, y esto es siempre una garantía. Por eso, podemos confiar en que quizás se puedan recuperar», apuntó Jesús García Calderón.