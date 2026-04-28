Rosa Peral cree que su traslado "forzoso" a Brians 1 es por demandar a Justícia por vulnerar sus derechos fundamentales

Rosa Peral, condenada por el crimen de la Guardia Urbana, ha sido trasladada este martes por la mañana a primera hora de la cárcel de Mas d'Enric a la de Brians 1. La decisión de la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima del Departament de Justícia no ha sentado nada bien a la interna y, mediante su abogada Nuria González, ha presentado un recurso en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Lleida. Considera que el cambio de prisión es "opaco y arbitrario"

En declaraciones a este diario, la letrada ha remarcado que no tienen ningún tipo de información sobre las razones del traslado que ha sido "sorpresivo" y "forzoso". Además, añade que Peral "no tiene ningún expediente abierto de nada, ni ha tenido ningún problema con nadie, ni ningún enfrentamiento con nadie".

"Por lo tanto, nosotras entendemos que este traslado absolutamente forzoso y sin ninguna explicación, está relacionado con el proceso judicial abierto que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por vulneración de derechos fundamentales de Rosa Peral", ha señalado la abogada. En este sentido, la condenada por el 'Crimen de la Guardia Urbana' presentó una demanda contra Justícia por negarle reiteradamente el acceso al expediente de Albert López, otro condenado en el asesinato de Pedro R., los tres agentes de la policía municipal de Barcelona.

Peral quiere saber si existe una confesión de Albert y que por eso se ha permitido que el preso acceda a salidas y permisos penitenciarios. Nuria González cree que esta confesión es "fundamental" para los intereses de su clienta, ya que cree que avalaría su versión de que no cometió el crimen, como ha defendido desde su detención en 2017.

"No podemos pensar otra cosa, puesto que no hay ninguna información que se nos haya facilitado en referencia al traslado de Rosa Peral. Así que, a falta de información, lo único que podemos pensar es que es una medida de presión", considera la letrada. Además, cree que este cambio de cárcel no está relacionado con el proceso que Peral tiene abierto en un juzgado de Tarragona por presuntamente incitar a otra presa de Mas d'Enric a agredir a una funcionaria en julio del año pasado.

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Rosa Peral fue condenada a 25 años por el asesinato de su pareja Pedro R., junto a su amante Albert López. En Mas d'Enric ha pasado ingresada cinco años. Su condena expira en 2041. Sin embargo, según el Código Penal, podría salir antes si el juez de vigilancia penitenciaria decreta la libertad condicional, siempre y cuando se encuentre en tercer grado, haya extinguido las tres cuartas partes de la pena impuesta (18 años y 8 meses) y haya observador buena conducta. También puede pedir permisos penitenciarios y salir algunos días de la cárcel. Antes debería pasar por un curso de prevención de delitos violentos. La Junta de Tratamiento es clave para concedérselos.