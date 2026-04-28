Parto de urgencia en plena autopista: así fue el nacimiento de un bebé en una carretera de Catalunya

El día de Sant Jordi fue muy especial para algunas comunidades. En Catalunya, el 23 de abril es un día ligado a una de las tradiciones más arraigadas de su cultura desde hace siglos, y su capital acoge miles de rosas y libros para regalar a los seres más queridos.

Sant Jordi es patrón de esta comunidad, pero también de Aragón. Tanto en esta comunidad, como en Castilla y León, ambas están disfrutando de un puente de cuatro días. Los aragoneses con motivo de la celebración del Día de Aragón, y los castellanoleoneses para conmemorar la batalla de Villalar en el Día de los Comuneros.

Aunque los catalanes no hayan disfrutado de un día libre y el polen de plátano haya sido un protagonista no deseado, Barcelona también ha tenido buenas noticias: ha alcanzado otro hito con una facturación total de 27 millones de euros en el ‘foto finish’ de la diada.

Un parto un tanto peculiar

Para una madre de Casserres (Berguedà, Barcelona), Sant Jordi también fue un día muy especial, pero sin involucrar ni libros ni rosas.

En la madrugada de este jueves una patrulla de los Mossos d’Esquadra atendió a la mujer en un parto de urgencia en el arcén de la autopista C-16 (conocida también como Eix del Llobregat) entre Castellbell y el Vilar.

Autopista C-16 a la altura de Sant Vicenç de Castellbell. / MIREIA ARSO

El cuerpo de policía viajaba dirección Barcelona transportando a un preso, cuando un vehículo los adelantó a gran velocidad para, posteriormente, colocarse en el arcén y pedirles ayuda mediante las luces de emergencia.

El conductor del coche llevaba a su mujer al Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, pero de camino la madre rompió aguas, por lo que no había manera de llegar a tiempo al centro médico.

Los agentes llamaron al Sistema de Emergències Mèdiques (SEM), cuyos equipos ayudaron a la madre a dar a luz a su segundo hijo. Posteriormente, la mujer y el niño fueron trasladados al hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.

Ambos están sanos y salvos

En una publicación de X, los Mossos aseguraron que "con la ayuda de Trànsit y USC [Unidad de Seguridad Ciudadana], madre y niño han llegado sanos y salvos".

En otra publicación en la misma red social, el Departament de Territori desvelaron el nombre del neonato: Àreu.

No es la primera vez

Los Mossos d’Esquadra ya tuvieron que ayudar a una madre en un parto fuera de un centro hospitalario. En 2019, dos agentes de los Mossos de la comisaría del distrito de Ciutat Vella (Barcelona) fueron alertados por un taxista que transportaba a una mujer que estaba a punto de dar a luz.

En las puertas del Hospital del Mar (Barcelona) y sin esperar la llegada del personal sanitario, los policías tuvieron que ayudar a la madre a dar a luz, colaborando en las maniobras de extracción.