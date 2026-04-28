El Campello
Fallece un hombre en Alicante tras caerse por el balcón de una vivienda
El varón de 76 años realizaba unos arreglos cuando al parecer sufrió el accidente
L. Gil López
Jornada de luto en El Campello. Un hombre 76 años ha fallecido este martes al caer al vacío mientras realizaba unos arreglos en el balcón de su vivienda. La Guardia Civil ha confirmado a INFORMACIÓN que ha recibido un aviso a las 13.50 horas por el hallazgo de un cadáver en la calle Almadraba por un posible accidente.
Poco minutos después, sobre las 14.20 horas, ha recibido un nuevo aviso por el hallazgo de un cadáver en un domicilio, un hombre de 64. En este caso se trata de una posible muerte natural, se desconocen las causas y la Guardia Civil no ha apreciado indicios de muerte violenta ni participación de terceros.
Por otra parte, se ha producido un pequeño accidente a la altura de la urbanización Las Lanzas cuando una persona de edad avanzada ha cruzado el paso de cebra para llegar al paseo y el Tram le ha golpeado ligeramente, según fuentes municipales.
El hombre ha ha sufrido magulladuras, pero una ambulancia lo ha trasladado al hospital para su observación y descartar lesiones, según las mismas fuentes.
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