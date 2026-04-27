Sospechan del responsable de una perrera con perros en mal estado en Cassà y descubren un cultivo de marihuana bajo tierra

Los Mossos d’Esquadra han detenido en Cassà de la Selva a un hombre de 52 años que tenía una perrera con dieciocho perros en malas condiciones, sin registrar y que escondía una plantación de marihuana. Los hechos se produjeron el 10 de abril, cuando los agentes de la Unidad Regional de Medio Ambiente de los Mossos d’Esquadra (URMA) recibieron una denuncia por el mal estado de un perro en una finca de Cassà. Cuando los agentes llegaron, comprobaron que el responsable de la finca —que también vive allí— no la tenía registrada como núcleo zoológico para la cría ni tampoco como perrera deportiva o de caza. Además, detectaron importantes problemas de mantenimiento, tanto de los animales como de la finca, que presentaba falta de higiene.

En una inspección posterior, los policías detectaron que en el interior de la caseta de la perrera había una tapa en el suelo que daba acceso a dos habitaciones a través de unas escaleras metálicas. Fue entonces cuando los agentes sospecharon y accedieron al sótano, donde se localizó un cultivo de 176 plantas de marihuana de cerca de un metro de altura y en avanzado estado de floración. Los Mossos intervinieron las plantas y el sistema eléctrico de luces y de ventilación forzada que permitía el crecimiento de las plantas.

En total, se localizaron 22 transformadores, 22 focos LED, además de cuatro ventiladores, dos aires acondicionados y cuatro filtros de aire. A raíz de los indicios, los Mossos detuvieron al responsable de la perrera, que también es el residente de la finca, por un delito contra la salud pública.

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Además, se activó la Unidad de Investigación de Girona, que se encargó de seguir con el trámite policial y judicial de la plantación. El detenido, sin antecedentes, será citado próximamente para declarar ante el juzgado de guardia de Girona.