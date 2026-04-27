Un recluso de 28 años del centro penitenciario Puig de les Bases se suicida en su celda

Un recluso de 28 de edad del centro penitenciario Puig de les Bases, en Figueres (Girona), se ha suicidado en su celda este lunes, ha informado en un comunicado el Departamento de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat. El interno cumplía una condena de tres años de prisión por un delito de atentado a la autoridad, con previsión de cumplimiento definitivo en enero de 2028, y se encontraba ubicado en el Departamento Especial de Régimen Cerrado (DERT) del centro.

De acuerdo con el protocolo establecido, se han puesto los hechos en conocimiento de la autoridad judicial y se ha abierto la investigación correspondiente para esclarecer las circunstancias de la muerte. El interno no tenía activado el protocolo de prevención de suicidios en el momento de los hechos, dado que no se habían detectado indicadores que justificaran su activación, según Justicia.

El Departamento de Justicia ha señalado que "lamenta profundamente la muerte del interno y traslada sus condolencias a los familiares" y ha subrayado que "cualquier suicidio en un centro penitenciario es un fracaso del sistema". Éste es el quinto suicidio registrado en centros penitenciarios catalanes en lo que va de año.

El Departamento de Justicia informa en el comunicado de que "analizará las circunstancias de la muerte para reforzar la prevención del suicidio en los centros penitenciarios y valorar la adopción de medidas adicionales" y que el centro ha activado los mecanismos internos previstos para acompañar a los profesionales e internos que lo requieran.