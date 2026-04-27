Piden 14 años de cárcel a un hombre por violar a una menor de 15 años, a la que maniató y quitó el móvil

Un hombre de 34 años se enfrenta a 14 años de cárcel por violar a una menor de 15 años, maniatarla y quitarle el móvil. Los hechos ocurrieron el 21 de septiembre de 2019, cuando la víctima apenas tenía 15 años y el acusado, 27. Ambos coincidieron en el domicilio de un conocido y, cuando la joven afirmó sentirse mal, el ahora acusado "se ofreció a llevarla a casa en su vehículo". El juicio se iba a celebrar este lunes en la Audiencia Provincial, pero ha sido suspendido y finalmente se llevará a cabo el 28 de mayo a partir de las 10 de la mañana.

"Por el camino, el procesado, en vez de ir a casa de la joven, continuó hasta su domicilio", se lee en el escrito de acusación, que detalla que la vivienda se encuentra en el municipio de Sant Josep. "Una vez allí, la menor se acostó en la cama, ya que estaba cansada y no se encontraba bien", detalla el documento presentado por la Fiscalía, que continúa con el relato de los hechos: "El procesado se acostó al lado de ella y aprovechando que llevaba un pantalón holgado, comenzó a tocarla por los muslos y las partes íntimas, con intención de satisfacer sus deseos libidinosos".

En ese momento, la menor le dijo que no quería tener relaciones con él. "A pesar de esta negativa, el procesado la agarró de las muñecas para inmovilizarla mientras se revolvía para evitar el contacto, si bien el procesado consiguió su propósito y la penetró vaginalmente. Mientras la penetraba, la adolescente gritaba y daba patadas al procesado, el cual no paró hasta que eyaculó fuera de ella", se lee en el escrito.

Maniatada y sin móvil

Sobre las cuatro de la madrugada, la joven llamó a su novio para que acudiera a recogerla, momento en el que el acusado la sorprendió al teléfono y "le quitó el móvil para que no volviera a llamar y le ató las manos con una cuerda". Los hechos han afectado de manera muy negativa al estado de ánimo de la joven.

El acusado, de nacionalidad rumana, fue detenido y pasó varios días en prisión entre el 15 y el 17 de junio de 2020, casi un año después de que sucedieran los hechos.

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Así, la Fiscalía solicita 14 años de prisión por un delito de agresión sexual a una menor de 16 años con penetración y violencia, un año por el delito de coacciones, libertad vigilada durante nueve años una vez cumplida la pena, prohibición de trabajar con menores diez años después de salir de la cárcel y una orden de alejamiento y prohibición de comunicarse con la víctima durante 20 años.