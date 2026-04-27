En Mazarrón
Muere un joven al tirarse de cabeza al mar en una zona de la Región de Murcia donde está prohibido bañarse
Testigos explican que el chico se quitó las chanclas y se lanzó al agua en un lugar donde hay fango, del cual ya no logró salir
Un joven de 25 años, vecino de Mazarrón, ha perdido la vida este lunes al tirarse de cabeza al mar en una zona del puerto pesquero de Mazarrón donde está prohibido bañarse, informan fuentes cercanas al caso.
Los hechos tuvieron lugar a primera hora de la tarde. Testigos que dieron la voz de alarma explicaron que el chico se quitó las chanclas y se lanzó al agua en un lugar donde, según apuntan los paisanos, hay fango. Sin embargo, no logró salir.
"Está en el fondo, no se mueve desde hace varios minutos", detallaron los presentes, al llamar para pedir ayuda. Al lugar se movilizaron técnicos de Protección Civil del Ayuntamiento, así como agentes de la Policía Local y efectivos de la Guardia Civil. Ya rescataron al joven sin vida.
El Instituto Armado, cuerpo competente para hacerse cargo de la investigación, trabaja con la hipótesis de que se trató de una muerte accidental: que el chico, de nacionalidad paquistaní y llamado Abdul, quiso darse un chapuzón y, una vez en el agua, no pudo salir por sus propios medios. "Dio con la cabeza en el fondo, donde hay fango", destacan fuentes cercanas al caso.
Se alertó a la comitiva judicial, para proceder al levantamiento del cadáver. Los restos mortales del joven son, como manda el protocolo, trasladados al Instituto de Medicina Legal, para ser sometidos a la pertinente autopsia que revele la causa del deceso de este vecino.
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