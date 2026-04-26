Los Mossos detienen a 10 personas y resuelven 115 delitos vinculados a daños por grafitis en trenes

Agentes de los Mossos d'Esquadra del Área Central Aeroportuaria y de Transporte Público (ACAT) y del Área Regional de Transporte Urbano (ARTU) detuvieron, el pasado 16 de abril, a 10 grafiteros, y denunciaron a otras nueve personas, como presuntos autores de diversos delitos de daños cometidos en transportes públicos del sistema ferroviario catalán. El valor económico de los desperfectos ocasionados supera los 377.000 euros.

La investigación se inició a raíz del análisis de delitos ejecutados de forma reiterada en trenes de diferentes operadores ferroviarios del territorio catalán, concretamente de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), de Rodalies (Renfe) y del servicio de metro de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). La investigación culminó con las detenciones efectuadas en la ciudad de Barcelona.

Si bien el impacto económico de estas actuaciones es enorme, estos actos vandálicos también generan un coste medioambiental relevante, una afectación directa al servicio público, retrasos en la circulación de trenes, perjuicios evidentes para los usuarios de estos transportes y riesgos para la seguridad ferroviaria.

Resultados de la investigación

El dispositivo policial tenía como objetivo principal la localización de personas investigadas por delitos de daños en trenes de los diferentes operadores ferroviarios (FGC, Renfe y TMB). Los autores de los hechos delictivos accedían ilícitamente a las instalaciones y efectuaban pintadas de grandes dimensiones en trenes estacionados.

La investigación, desarrollada por las unidades especializadas en la lucha contra los delitos de daños en transportes ferroviarios, pudo resolver hasta 115 hechos delictivos de pintadas en vagones ferroviarios, con un valor total de 377.528,62 euros. De este modo, se detuvo a 10 personas, se activaron cuatro órdenes de detención y se denunció a otras 9 por la vía penal.

Entre los identificados hay personas que no habían sido investigadas hasta ahora y otras que ya habían sido investigadas e imputadas por hechos similares en los años 2023 y 2024.

No obstante, la mayoría de los implicados son perfiles multirreincidentes con diferentes antecedentes, como delitos por daños vinculados a pintadas de grafitis y delitos contra el patrimonio, concretamente por hurtos y robos con fuerza. Al mismo tiempo, uno de los detenidos contaba con antecedentes por atentado contra la autoridad, tanto con los Mossos como con Policía Local.

Refuerzo de la seguridad

En los últimos meses, el cuerpo de Mossos d'Esquadra ha incrementado su actividad preventiva en diversas estaciones y ha ampliado los equipos dedicados al análisis y la prevención de incidentes ferroviarios. El objetivo es mejorar la capacidad de respuesta ante actos vandálicos y reforzar la protección de las infraestructuras.

Este año, el dispositivo, llamado Iris, se ha desplegado en diversos municipios del territorio, en horarios y días diferentes. En este sentido, el plan incluye patrullajes específicos, la incorporación de la Unidad de Drones para detectar puntos vulnerables y una coordinación constante con los servicios de seguridad de Renfe y Adif con el fin de reforzar la protección de los espacios ferroviarios.

El dispositivo, que opera con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana y equipos de vigilancia privada, tiene la finalidad de prevenir y detectar posibles actos vandálicos antes de que se produzcan.