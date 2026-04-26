Un juzgado de Barcelona concede una gran invalidez a una enfermera con fibromialgia

La Plaza 33 de la Sección Social del Tribunal Instancia de Barcelona ha concedido una incapacidad permanente en grado de gran invalidez a una auxiliar de enfermería de 55 años que sufre una fibromialgia muy severa, hasta tal punto que la Generalitat le reconoció en 2023 el grado II de dependencia. Por estas patologías, la mujer presentó una petición de incapacidad permanente ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social en 2024 pero lo fue denegada, ya que los técnicos que la examinaron consideraron que no tenía "limitaciones funcionales incapacitantes".

La mujer, representada por el gabinete jurídico Tribunal Médico, presentó una demanda ante el juzgado que ha sido admitida. Además, de acreditar la fibromialgia, la fatiga crónica, artrosis, osteoporosis y el sufrimiento de dolor crónico, los informes médicos remarcan que la recurrente tiene "graves limitaciones físicas y psíquicas" por las patologías que presenta, "con afectación de actividades básicas de la vida diaria (sociales, domésticas, personales y laborales)".

El tribunal señala que el médico forense establece la "grave y muy importante limitación funcional" de la paciente, señalando que tiene el grado II de dependencia. Por eso, concreta que "no cabe otra conclusión que declarar" a la mujer "en situación de incapacidad permanente en grado de gran invalidez". De esta forma podrá cobrar como pensión el 100% de su sueldo más un complemento de casi 900 euros.

Tras conocerse esta sentencia, Alejandro Rusiñol, director de Tribunal Médico, ha explicado que "la resolución pone en valor el trabajo médico y jurídico bien construido. Cuando la defensa y el informe médico están correctamente orientados a la funcionalidad, y cuando la defensa jurídica sabe trasladar ese impacto al lenguaje médico-legal, el resultado es el reconocimiento de derechos que previamente habían sido negados".

"Hemos conseguido acreditar de forma objetiva la existencia de limitaciones físicas y psíquicas de carácter muy severo, con afectación no solo en el ámbito laboral, sino también en la autonomía personal de la paciente", destaca el responsable de Tribunal Médico, un centro que está especializado exclusivamente en litigios de incapacidad permanente y Seguridad Social.

Además, Rusiñol ha recordado que una gran invalidez es "el grado máximo de protección del sistema, y no es una concesión: es el reflejo exacto de la situación clínica de la paciente. Y la protección que hemos conseguido en sede judicial es lo verdaderamente importante".

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En este sentido, el responsable de Tribunal Médico ha remarcado también que "estamos ante una de las primeras resoluciones conocidas en España que reconoce una gran invalidez sobre un síndrome de sensibilización central severo, con fibromialgia y fatiga crónica, donde el elemento decisivo no es el diagnóstico, sino la afectación funcional global y, en particular, la disautonomía que compromete la movilidad personal del paciente".