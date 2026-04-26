Sucesos
Detenido el conductor de un autocar que circulaba ebrio, sin cinturón y con pasaje a bordo
PP, ERC y Vox tumban la ley que rebaja la tasa de alcohol permitida al volante
Imputado un conductor por circular a 200 km/h en un tramo de 30 y sextuplicar la tasa de alcoholemia en Tarragona
Los Mossos d'Esquadra han detenido en La Pineda (Tarragona) al conductor de un autocar de transporte colectivo que circulaba sin cinturón de seguridad, con una tasa de alcoholemia de 0,81 mg/l y con seis pasajeros a bordo.
Fuentes de los Mossos han precisado a EFE que la detención se produjo el viernes 24 de abril a las 19:45 en un control en esa zona del municipio de Vila-Seca (Tarragona).
Al circular con ese grado de alcoholemia, el conductor se enfrenta a consecuencias penales.
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