Detenido el conductor de un autocar que circulaba ebrio, sin cinturón y con pasaje a bordo

Los Mossos d'Esquadra han detenido en La Pineda (Tarragona) al conductor de un autocar de transporte colectivo que circulaba sin cinturón de seguridad, con una tasa de alcoholemia de 0,81 mg/l y con seis pasajeros a bordo.

Fuentes de los Mossos han precisado a EFE que la detención se produjo el viernes 24 de abril a las 19:45 en un control en esa zona del municipio de Vila-Seca (Tarragona).

Al circular con ese grado de alcoholemia, el conductor se enfrenta a consecuencias penales.