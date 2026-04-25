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Siete detenidos en un operativo del plan Kanpai en Sabadell y Ripollet

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Imagen de archivo del escudo de los Mossos d'Esquadra.

Imagen de archivo del escudo de los Mossos d'Esquadra. / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

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Siete personas han sido detenidas la pasada noche en el marco de un operativo del plan Kanpai contra la multirreincidenciadesarrollado por varios cuerpos policiales en las localidades barcelonesas de Sabadell y Ripollet.

Los Mossos d'Esquadra han indicado que en la operación desarrollada en el entorno de la estación de Renfe Sabadell Nord para prevenir delitos relacionados con armas y drogas en el transporte público han identificado a 59 personas, han detenido a una en aplicación de la ley de extranjería y han intervenido 33,2 gramos de marihuana.

Fuentes de la Policía Nacional han informado a EFE, por su parte, de que en el operativo, desarrollado en colaboración con los Mossos y policías locales de Sabadell y Ripollet, han identificado a otras catorce personas, trece de ellas por infracciones de la ley de seguridad ciudadana, de las que tres portaban droga y dos más, armas.

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La Policía Nacional, además, ha identificado a 56 personas por la ley de extranjería, de las que ha detenido a siete por estancia irregular, mientras que otras trece han quedado citadas por incumplimiento de la citada ley.

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