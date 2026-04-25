Siete detenidos en un operativo del plan Kanpai en Sabadell y Ripollet

Siete personas han sido detenidas la pasada noche en el marco de un operativo del plan Kanpai contra la multirreincidenciadesarrollado por varios cuerpos policiales en las localidades barcelonesas de Sabadell y Ripollet.

Los Mossos d'Esquadra han indicado que en la operación desarrollada en el entorno de la estación de Renfe Sabadell Nord para prevenir delitos relacionados con armas y drogas en el transporte público han identificado a 59 personas, han detenido a una en aplicación de la ley de extranjería y han intervenido 33,2 gramos de marihuana.

Fuentes de la Policía Nacional han informado a EFE, por su parte, de que en el operativo, desarrollado en colaboración con los Mossos y policías locales de Sabadell y Ripollet, han identificado a otras catorce personas, trece de ellas por infracciones de la ley de seguridad ciudadana, de las que tres portaban droga y dos más, armas.

La Policía Nacional, además, ha identificado a 56 personas por la ley de extranjería, de las que ha detenido a siete por estancia irregular, mientras que otras trece han quedado citadas por incumplimiento de la citada ley.