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Incendio en Girona

Seis personas hospitalizadas por inhalación de humo en un incendio en un bloque ocupado de Girona

Los Bomberos han extinguido un incendio en un bloque ocupado de Girona donde trece personas han sido atendidas por inhalación de humo

Los Mossos y la Policía Municipal de Girona custodiando el edificio de la ronda Ferran Puig

Los Mossos y la Policía Municipal de Girona custodiando el edificio de la ronda Ferran Puig / ACN

Josep Coll

Girona
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Seis personas tuvieron que ser trasladadas al hospital por inhalación de humo después de que se produjera un nuevo incendio en el bloque de pisos ocupados de la ronda Ferran Puig de Girona. La actuación se produjo alrededor de las diez y media de la noche de este viernes, cuando un testigo avisó a los servicios de emergencia tras haber visto humo y llamas procedentes del bloque del número 13-15 de esta vía.

Los Bomberos se desplazaron al lugar de los hechos con seis dotaciones y dieron por extinguido el incendio, del cual se desconocen las causas, veinte minutos más tarde. Después se revisaron el resto de inmuebles, la escalera del edificio y se ventiló el inmueble, un proceso que se realiza habitualmente.

En total, se atendió a trece personas por inhalación de humo. Cuatro fueron trasladadas al hospital Josep Trueta, dos al CAP Güell y a las siete restantes se les dio el alta en el mismo lugar de los hechos. Las fuerzas de seguridad, además, precintaron una de las viviendas del tercer piso (3º 2ª) por peligro de derrumbe del techo. De hecho, fuentes de los Bomberos explican que dos habitaciones quedaron completamente afectadas.

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No es la primera vez que se produce un incendio en este edificio, que está ocupado desde el verano de 2024. Además, se han llevado a cabo diferentes actuaciones para desalojar algunas de las viviendas, pero nunca todo el edificio. El Ayuntamiento, ahora, está en negociaciones con la propiedad para poder derribar todo el bloque, tal como establece el Plan General vigente desde 2002, ya que las viviendas están junto a las vías del tren.

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