Pillado 'in fraganti' un pescador furtivo de sepias en Port Ginesta

Un pescador furtivo que fue sorprendido la madrugada del pasado 22 de abril se podría enfrentar a una multa superior a los 6.000 euros por atrapar ilegalmente sepias y hacerlo con un fusil de pesca submarina sin licencia. Agentes de la Policía Marítima de los Mossos d'Esquadra, con base en Vilanova i la Geltrú, denunciaron a un hombre de 34 años y de nacionalidad rumana por hacer pesca furtiva en un espigón de Port Ginesta (Sitges). Lo hacía de noche, en solitario y con luz artificial, lo que está prohibido.

Los agentes habían recibido información de que un pescador furtivo hacía capturas de sepias por estas zonas de forma irregular. Por eso montaron un dispositivo para atraparlo y lo localizaron sobre las 4:45 de la madrugada del pasado 22 de abril en el muelle de levante de Port Ginesta, por el espigón. La policía lo estuvo vigilando un rato y comprobó que pescaba solo, con luz artificial y que intentó hacer alguna captura.

Finalmente, con la colaboración de agentes de Seguridad Ciudadana de Vilanova i la Geltrú se le identificó. Los Mossos remarcan que el sospechoso, que iba con traje de neopreno y muy equipado, intentó esconder dentro del agua el fusil que llevaba, aunque los agentes se lo acabaron requisando.

Control de la costa

Para practicar pesca submarina en Catalunya se requiere una licencia de pesca de la Generalitat y otra federativa para tener estos fusiles específicos, que tiene la función del permiso de armas. Además, necesita un seguro médico para cualquier tipo de actividad subacuática. Por eso, los agentes remarcan que el sospechoso incumplía con esta normativa y se le sancionará por ello.

El cabo de la Policía Marítima de los Mossos, Alberto Moreno, ha explicado que una de sus funciones es el control de la pesca furtiva, tanto en el patrullaje por la costa como en las inspecciones que hacen. Además, cuando los agentes reciben alguna información sobre alguna práctica irregular montan un dispositivo para atrapar a los sospechosos. De esta forma, localizaron al pescado furtivo de Port Ginesta, al que denunciaron in fraganti.

Agentes de la Policía Marítima de Mossos / Mossos

En declaraciones a este diario, el cabo ha destacado que la pesca submarina requiere de licencia y se debe hacer con medidas preventivas. También ha recordado que no se puede hacer esta pesca de sepia deportiva de noche ni usando luces artificiales, que son una forma de atrapar esta especie.

Muchos de estos furtivos tienen contactos con establecimientos que les compran lo capturado de forma irregular, principalmente sepia o atún. Lo consiguen a un precio más bajo pero sin las garantías sanitarias de una captura que cumple la normativa, además de no suponer un riesgo para la diversidad de la fauna acuática.

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La normativa para practicar la pesca submarina en Catalunya establece que se debe hacer sin la ayuda de equipos de respiración autónomos, ni medios mecánicos de propulsión y que el fusil sólo puede estar cargado en el agua. Se prohíbe la pesca submarina de noche y hay que estar a una distancia mínima de 100 metros a artes de pesca fijos o flotantes, legalmente calados. Se debe usar una boya de señalización en la superficie, de la que no se puede alejar más de 25 metros y no se puede hacer pesca submarina en las infraestructuras portuarias.