Una menor sufre una agresión sexual en la Feria de Sevilla

Noche complicada en el Real de la Feria de Abril en la madrugada de este pasado Viernes de Feria al Sábado de Feria. Según ha informado el Auntamiento de Sevilla en su balance diario del día anterior, se han tenido que instruir siete diligencias por diferentes asuntos con seis detenidos, así como otros siete por tráfico. Entre ellas, en torno a las 4.25 horas de la madrugada, un agente tutor de la Policía Local atendió a una menor que denunciaba haber sufrido una agresión por violencia de género.

La menor iba acompañada de su madre, y fue trasladada en primer lugar al centro de primeros auxilios de Cruz Roja. Después, fue valorada por el médico que estaba en esos momentos en el dispositivo de la Feria y este indicó, siguiendo el protocolo VioGén, que era necesaria la derivación hospitalaria.

En total, se atendieron a lo largo del Viernes de Feria hasta 317 incidencias, y 39 consultas de antecedentes y otros datos de interés. Por ejemplo, a las 14.30 horas, se produjeron dos detenciones, a un hombre de 29 años y una mujer de 28 años, por atentado a agentes de la autoridad en la Av. Juan Pablo II. Unos ciudadanos avisaron a la Policía por presunta violencia de género en Juan Pablo II. Según ha informado el Ayuntamiento, cuando llegaron los dos agentes y separaron a la pareja, al tratar de identificarlos por separado, ambos intentaron agredir a los agentes. Por ello, fueron detenidos y trasladados a dependencias policiales.

A las 5.30 horas fueron tres los detenidos (de 19 a 22 años) por un robo con violencia de dos teléfonos móviles en la calle del Infierno. Los teléfonos fueron recuperados y entregados a su propietario y los detenidos están en dependencias policiales.

Un poco más tarde, a las 6.15h, el CECOP ha destacado dentro de las incidencias más relevantes la detención de una mujer de 51 años por atentado a los agentes de la autoridad durante el desalojo de una caseta en la calle Juan Belmonte.

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Y también hubo que trasladar a un centro sanitario a una persona que había ingerido un líquido caustico servido por error en la caseta 161 de la calle Pascual Márquez, hecho por el que la Policía Local ya se ha hecho cargo de las diligencias. Además, se realizaron 107 pruebas de alcoholemia de las que seis fueron positivas.