Cuatro detenidos por un robo mediante la técnica del butrón en una tienda de telefonía en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra, en colaboración con la Guàrdia Urbana de Barcelona, detuvieron el pasado 20 de abril a cuatro hombres de entre 27 y 39 años mientras huían después de cometer un robo con fuerza mediante la técnica del butrón en una tienda de telefonía de la avenida Meridiana de Barcelona. Los arrestados, acusados de robo con fuerza y daños, acumulan 17 detenciones.

Según ha informado el cuerpo en un comunicado este sábado, los hechos ocurrieron sobre las 4 de la madrugada, cuando una patrulla de Mossos observó a un vehículo de alta gama en el cruce entre la avenida Meridiana y la calle Aragó y, al detenerlo, huyó a gran velocidad en sentido contrario sin respetar las señales ni los semáforos hasta llegar a la ronda litoral.

Finalmente, el vehículo fue interceptado en un control de tráfico en la ronda litoral y los cinco ocupantes huyeron del coche dispersándose por la zona del puerto, donde finalmente los agentes detuvieron a 4 de los 5 ocupantes.

En el maletero del vehículo se encontraron 15 relojes inteligentes, 7 teléfonos móviles, 4 baterías externas, 3 balizas V16, dos dispositivos de televisión inteligente, un mando de televisión y una consola de videojuegos, además de varias herramientas como una lanza térmica, bombonas de oxígeno y butano y un gato hidráulico, entre otras.

Poco después, los Mossos recibieron el aviso de que una tienda de telefonía de la avenida Meridiana había sido saqueada y los presuntos autores habían accedido a través de un butrón.

Noticias relacionadas

Los cuatro detenidos pasaron a disposición judicial el día 22 de abril y la investigación continúa abierta.