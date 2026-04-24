Sigue el malestar entre los vecinos del edificio que explotó en Ibiza: "Por una mala gestión, hay una joven que no sabe si va a vivir"

Muchos vecinos del edificio que el pasado martes sufrió una explosión en Ibiza han podido volver ya a sus casas, pero ese primer paso para retornar a la normalidad no ha bastado para mitigar el malestar que sienten con el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), al que acusan de total desatención durante casi 20 años.

Las viviendas de protección oficial se entregaron en 2007 a sus inquilinos, que pagan un alquiler mensual por su usufructo, pero "desde aquel día el Ibavi no ha hecho ninguna revisión", según denuncia a Diario de Ibiza una vecina que prefiere mantener su anonimato. "Solamente venía personal a mirar que las casas estuvieran bien por dentro, pero nadie nos ha arreglado nada, nos han tenido como apestados. La puerta del garaje siempre abierta, que entraba cualquier persona, y la de la entrada también", cuenta.

Eficiencia energética

En su domicilio en concreto asegura que, durante el actual proyecto de reforma, financiado con fondos europeos para mejorar la eficiencia energética del edificio, "han cambiado las cristaleras del salón y los pestillos no cierran". "La ventana de mi hija no sube", añade.

Esta mujer, igual que otros vecinos del inmueble, cree que los responsables de realizar las reformas no cuentan con la experiencia necesaria para un proyecto de esta envergadura: "El que me cambió la cocina por primera vez era uno de mantenimiento y me salían unas llamaradas que me han quemado todas las ollas. Ese hombre no sabía cambiar una placa de cocina. Así también puedo hacerlo yo si me pongo un tutorial de Youtube", comenta con sarcasmo.

Además, también denuncia falta de información respecto a las reformas. "No sé si me van a subir la mensualidad por todas estas obras. Son los dueños de la casa, perfecto, pero nos deberían informar. ¿Cómo vamos a decir que no tenemos dudas o que está mal hecha la gestión si no tenemos ni idea?", se pregunta.

Heridos graves

"Por una mala gestión, hay una joven que no sabe si va a vivir o no", resume, en referencia a una de las víctimas más graves de la explosión, que continúa ingresada con pronóstico reservado en la Unidad de Grandes Quemados del Hospital La Fe de Valencia.

Desde el Ibavi defienden los trabajos de rehabilitación que se están llevando a cabo en el edificio y aseguran a Diario de Ibiza que no existían quejas previas relacionadas con la seguridad de las instalaciones ni con situaciones que pudieran estar vinculadas con lo ocurrido. Además, subrayan que la intervención respondía a "años de peticiones de los propios vecinos", que reclamaban mejoras en sus viviendas.

"Esas palabras sobran cuando llevan un montón de años sin hacer nada con nosotros ni dar la cara", contesta esta vecina. Sin embargo, no todo es malestar entre los residentes, ya que otro afectado agradece la "respuesta espectacular" de las autoridades después del suceso, tanto del propio Ibavi como del Ayuntamiento de Ibiza.