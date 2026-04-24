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Investigación en Tobarra

Tres detenidos en Albacete por agresión sexual y detención ilegal a una menor de 16 años

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones tras la localización de armas de fuego en la vivienda donde se retuvo a la menor

Tres detenidos en Tobarra por agresión sexual y detención ilegal a una menor.

Tres detenidos en Tobarra por agresión sexual y detención ilegal a una menor. / EFE

Toledo
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La Policía Nacional ha detenido a tres personas por su presunta participación en la detención ilegal y agresión sexual a una menor de 16 años, entre otros delitos cometidos entre octubre y diciembre de 2025 en Tobarra (Albacete).

Los detenidos son un hombre y dos mujeres, tal y como ha detallado la Policía Nacional en un comunicado, en el que ha añadido que la menor actualmente se encuentra bajo la protección y tutela de los servicios sociales de Castilla-La Mancha.

Además, han señalado que la investigación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.

Fue la víctima la que acudió a la Comisaría de la Policía Nacional de Albacete y relató a los policías que durante el tiempo que estuvo alojada en el domicilio de un familiar fue agredida sexualmente por un miembro de la familia mayor de edad.

La chica fue amenazada con armas de fuego e incluso llegaron a encerrarla en una habitación bajo llave, sin poder comunicarse con el exterior.

Una vez que los agentes tuvieron conocimiento de estos hechos, se inició una investigación que culminó con la identificación y detención de los autores y cooperadores de estos delitos.

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Además, se registró la vivienda en la que ocurrieron los hechos, donde se encontraron varias armas de fuego.

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