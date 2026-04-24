La policía protege la carpa de Junts en Manresa de un grupo de manifestantes

Un grupo de manifestantes de grupos de izquierda radical se ha concentrado esta tarde ante la carpa de Junts en Manresa, fuertemente protegida por Policía Local y Mossos d'Esquadra. La protesta se ha realizado inicialmente ante la carpa de Sant Jordi que Aliança per Catalunya tenía en el paseo de Manresa, pero la presencia policial ha hecho que los manifestantes se marcharan hacia la de Junts per Manresa.

Allí les esperaba otro dispositivo. Según ha explicado el candidato de Junts, Ramon Bacardit, "estamos muy agradecidos a Mossos y a Policía Local, que han evitado que, una vez más, nos vandalizaran". Bacardit ha destacado que "son los mismos de siempre, estos perdonavidas a los que siempre confrontaré democráticamente".