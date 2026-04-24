La policía protege la carpa de Junts en Manresa de un grupo de manifestantes
La acción ha terminado sin incidentes destacables, gracias al cordón de protección policial, según Ramon Bacardit
Regió7
Un grupo de manifestantes de grupos de izquierda radical se ha concentrado esta tarde ante la carpa de Junts en Manresa, fuertemente protegida por Policía Local y Mossos d'Esquadra. La protesta se ha realizado inicialmente ante la carpa de Sant Jordi que Aliança per Catalunya tenía en el paseo de Manresa, pero la presencia policial ha hecho que los manifestantes se marcharan hacia la de Junts per Manresa.
Allí les esperaba otro dispositivo. Según ha explicado el candidato de Junts, Ramon Bacardit, "estamos muy agradecidos a Mossos y a Policía Local, que han evitado que, una vez más, nos vandalizaran". Bacardit ha destacado que "son los mismos de siempre, estos perdonavidas a los que siempre confrontaré democráticamente".
Suscríbete para seguir leyendo
- El exdueño de Freixenet dedicará parte del dinero de la venta a impulsar sus propios vinos en Estados Unidos, México, Brasil e India
- Begoña Gómez sostiene con una pericial que podía dirigir la cátedra y buscar financiación pese a ser ajena a la Complutense
- Salut sancionará al Hospital de Sant Pau e investiga a Sant Joan de Déu por 'fallos' en la detección del bebé maltratado
- Muere la actriz Nadia Farès después de una semana en coma tras sufrir un accidente en una piscina
- Los 2 puentes festivos en Barcelona antes de verano y un superpuente para quienes puedan cogerse días
- Lista provisional de los libros más vendidos de Sant Jordi 2026: Regina Rodríguez Sirvent, Eduardo Mendoza, Gil Pratsobrerroca y Fernando Aramburu
- Un informe de la US Navy cifra en 278,7 millones de euros anuales el impacto de la base de Rota en la economía española
- Perdemos ventas, ganamos paz mental': así es el primer Sant Jordi de los floristas de Barcelona fuera de La Rambla