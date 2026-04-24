El ingeniero que firmó el proyecto de la pasarela que colapsó en Santander será investigado

El ingeniero que firmó el proyecto de la pasarela de El Bocal en Santander que colapsó el pasado 3 de marzo, un suceso en el que murieron seis jóvenes y resultó herida una séptima chica, pasará a ser investigado, tal y como solicitó el Ayuntamiento de la capital cántabra.

Según fuentes cercanas a la causa, en la sesión testifical de este viernes, la instructora ha anunciado que ese técnico, que iba a comparecer este viernes como testigo, aunque finalmente no lo ha hecho, será citado como investigado el 15 de mayo. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha señalado a la prensa que la declaración como testigo-perito del ingeniero se ha pospuesto para escucharle al tiempo que la prueba pericial y la declaración de los técnicos, al tratarse su declaración de una cuestión técnica.

También precisa el Tribunal Superior de Justicia que está pendiente de resolución el recurso de reforma que el Ayuntamiento de Santander presentó contra la decisión de la jueza de no transformar su condición en investigado y que aún la situación de este ingeniero es la de testigo-perito.

Este ingeniero sería el sexto investigado en la causa, tras la gestora del 112 que recibió una llamada alertando del estado de la pasarela, la policía local que cogió su aviso y tres funcionarios de la Demarcación de Costas, entre ellos su responsable. Además de al jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio, la jueza tomará declaración como investigados el 15 de mayo al actual jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación de Costas y a su predecesor entre 2014 y 2023, que ya está jubilado, por seis posibles delitos de homicidio y uno de lesiones por imprudencia grave. En esa sesión del 15 de mayo se practicará, además, toda la prueba pericial. La agente de la policía local y la gestora del 112 ya prestaron declaración en la primera sesión testifical del 27 de marzo.

Una docena de testigos

La titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander ha tomado declaración este viernes a doce testigos, desde las 9:35 hasta las 14:00 horas, a puerta cerrada en la sala de vistas número 2 del complejo judicial de Las Salesas, situado en la capital cántabra. Fuentes presenciales han explicado que el eje de la jornada ha girado en torno a los protocolos de actuación de la Policía y del 112.

La rotura de la pasarela el pasado 3 de abril provocó la muerte de tres jóvenes del País Vasco, una de Guadalajara, una cántabra y una almeriense, así como heridas a una joven alavesa que fue la única superviviente de ese grupo de amigos.

La pasarela de la senda costera de Santander en la que fallecieron seis jóvenes el pasado 3 de marzo colapsó debido a un fallo en los herrajes de la estructura por efecto de la corrosión, según el informe del perito judicial.