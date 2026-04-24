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Ajuste de cuentas

Un herido crítico tras recibir cinco disparos en el barrio de Sants de Barcelona

El tirador abrió fuego y escapó en patinete

Un hombre tiroteado en una tienda de conveniencia en el barrio de Sants de Barcelona

Un hombre tiroteado en una tienda de conveniencia en el barrio de Sants de Barcelona / Andrea Hermida-Carro

Germán González

Andrea Hermida-Carro

Barcelona
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Un hombre ha resultado herido crítico en el barrio de Sants de Barcelona tras recibir cinco disparos. Los hechos se han producido esta noche entre las calles Sugranyes y de Casteràs. La víctima estaba delante de un supermercado cuando un hombre ha sacado una pistola y le ha disparado desde la misma acerca, provocándole heridas importantes. Después ha escapado en patinete, según han explicado varios testigos.

La zona del tiroteo en el barrio de Sants de Barcelona

La zona del tiroteo en el barrio de Sants de Barcelona / Andrea Hermida-Carro

Rápidamente se han activado las emergencias. Al lugar han acudido varias patrullas policiales y una ambulancia que han atendido al herido. Se lo han llevado crítico a un centro hospitalario con heridas en el torso y las piernas.

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación y buscan al sospechoso, que vestía de negro. Según las primeras informaciones podría tratarse de un ajuste de cuentas, por el número de disparos que ha recibido la víctima y al tratarse de una ejecución planificada, ya que el sospechoso espero a que la víctima saliera a la calle de un local próximo.

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Además, la víctima podría estar relacionada con grupos criminales de origen latino, por lo que podría tratarse de un asunto relacionado con el narcotráfico, según las mismas fuentes.

Mapa que muestra el lugar del tiroteo.

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