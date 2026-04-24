Aviso de Protecció Civil
Una fuga de metanol en una empresa de Montmeló obliga a confinar a confinar a los vecinos
Protecció Civil ha decretado el confinamiento de vecinos de Montmeló después de dar aviso por una fuga de metanol en la empresa Ecomotion, situada en el polígono industrial El Pedregal de la población del Vallès Oriental.
La fuga ha llevado a activar el plan #PLASEQCAT de riesgo químico, y es obligatorio que la población que viva en un radio de 200 metros de la empresa, que está ubicada en la calle Progrès 19 de Montmeló, en una zona industrial, permanezca en sus domicilios, con las ventanas y las puertas cerradas, y los sistemas de ventilación apagados y cerrados.
Ecomotion se dedica a fabricar biodiesel sostenible a partir de las grasas animales y aceites de freír usados.
El metanol (alcohol metílico) es extremadamente tóxico y peligroso para la salud humana, siendo una causa frecuente de mortalidad y secuelas graves como ceguera permanente. Protecció Civil también pide a la población de más allá del radio de 200 metros que se autoconfinen si notan algún tipo de molestia en ojos o piel si están al aire libre.
Los equipos de emergencia están trabajando en la zona. Los Bombers de la Generalitat han activado 11 dotaciones y señalan que no constan personas heridas aunque hay vapores tóxicos.
En un mensaje en 'X', han explicado que están trabajando con dos furgones de riesgo químico, el Grup de Suport en Incidents Tecnològics (GRIT) y la Unitat de Suport Logístic (GROS). Afirman que han hecho trabajos de control de la fuga y evaluación del riesgo junto con efectivos de la policía local.
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